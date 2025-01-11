Україна та Італія обговорили можливість закупівлі ППО за рахунок доходів від заморожених росактивів

Україна та Італія обговорили закупівлю ППО італійського виробництва та боєприпасів до цих систем за рахунок доходів від заморожених росактивів.
Як йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони, про це говорили під час зустрічі заступник міністра оборони України бригадний генерал Анатолій Клочко та делегації Агенції з питань оборонної промисловості Міністерства оборони Італії.
"Ми зацікавлені, серед іншого, у боєприпасах різного калібру та системах протиповітряної оборони. Проте варто розуміти вартість та терміни, протягом яких вони можуть бути поставлені для Сил оборони України", – сказав Анатолій Клочко.
Крім того, Анатолій Клочко, представники Мінстратегпрому та Генерального штабу ЗСУ ознайомилися з продукцією італійських оборонних компаній. Представник Агенції з питань оборонної промисловості Міністерства оборони Італії Марчелло Меле презентував ключові напрямки роботи агенції та ознайомив з механізмами потенційної співпраці.
Італійська делегація запевнила, що їхня країна бути не лише важливим партнером у підтримці України, а й брати участь у коректному розподілі бюджету ЄС для використання всіх спроможностей української промисловості в тому числі.
Сторони домовилися продовжити роботу для реалізації ідеї щодо створення спільних промислових проєктів.
- Увечері 9 січня Володимир Зеленський прибув до Італії, де зустрівся з прем'єркою Джорджею Мелоні. На зустрічі йшлося про передачу Україні ракет до систем ППО SAMP/T.
- Про це говорив і міністр оборони України Рустем Умєров із своїм італійським колегою. Також говорили і про перспективу спільного виробництва систем ППО та ракет до них.
- А вже наступного дня Зеленський під час зустрічі з президентом Італії обговорив продовження військової допомоги Україні.
- 16 грудня уряд Італії схвалив виділення 10-го пакету військової допомоги для України.