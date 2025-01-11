Україна та Італія обговорили можливість закупівлі ППО за рахунок доходів від заморожених росактивів

Йдеться як про ППО, так і про боєприпаси до цих систем.

Україна та Італія обговорили закупівлю ППО італійського виробництва та боєприпасів до цих систем за рахунок доходів від заморожених росактивів.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони, про це говорили під час зустрічі заступник міністра оборони України бригадний генерал Анатолій Клочко та делегації Агенції з питань оборонної промисловості Міністерства оборони Італії.

"Ми зацікавлені, серед іншого, у боєприпасах різного калібру та системах протиповітряної оборони. Проте варто розуміти вартість та терміни, протягом яких вони можуть бути поставлені для Сил оборони України", – сказав Анатолій Клочко.

Крім того, Анатолій Клочко, представники Мінстратегпрому та Генерального штабу ЗСУ ознайомилися з продукцією італійських оборонних компаній. Представник Агенції з питань оборонної промисловості Міністерства оборони Італії Марчелло Меле презентував ключові напрямки роботи агенції та ознайомив з механізмами потенційної співпраці.

Італійська делегація запевнила, що їхня країна бути не лише важливим партнером у підтримці України, а й брати участь у коректному розподілі бюджету ЄС для використання всіх спроможностей української промисловості в тому числі.

Сторони домовилися продовжити роботу для реалізації ідеї щодо створення спільних промислових проєктів.