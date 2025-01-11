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Україна та Італія обговорили можливість закупівлі ППО за рахунок доходів від заморожених росактивів

Йдеться як про ППО, так і про боєприпаси до цих систем. 

Україна та Італія обговорили можливість закупівлі ППО за рахунок доходів від заморожених росактивів
Українська та італійська делегації
Фото: Міноборони

Україна та Італія обговорили закупівлю ППО італійського виробництва та боєприпасів до цих систем за рахунок доходів від заморожених росактивів. 

Як йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони, про це говорили під час зустрічі заступник міністра оборони України бригадний генерал Анатолій Клочко та делегації Агенції з питань оборонної промисловості Міністерства оборони Італії.

"Ми зацікавлені, серед іншого, у боєприпасах різного калібру та системах протиповітряної оборони. Проте варто розуміти вартість та терміни, протягом яких вони можуть бути поставлені для Сил оборони України", – сказав Анатолій Клочко.

Крім того, Анатолій Клочко, представники Мінстратегпрому та Генерального штабу ЗСУ ознайомилися з продукцією італійських оборонних компаній. Представник Агенції з питань оборонної промисловості Міністерства оборони Італії Марчелло Меле презентував ключові напрямки роботи агенції та ознайомив з механізмами потенційної співпраці.

Італійська делегація запевнила, що їхня країна бути не лише важливим партнером у підтримці України, а й брати участь у коректному розподілі бюджету ЄС для використання всіх спроможностей української промисловості в тому числі.

Сторони домовилися продовжити роботу для реалізації ідеї щодо створення спільних промислових проєктів.

  • Увечері 9 січня Володимир Зеленський прибув до Італії, де зустрівся з прем'єркою Джорджею Мелоні. На зустрічі йшлося про передачу Україні ракет до систем ППО SAMP/T.
  • Про це говорив і міністр оборони України Рустем Умєров із своїм італійським колегою. Також говорили і про перспективу спільного виробництва систем ППО та ракет до них.
  • А вже наступного дня Зеленський під час зустрічі з президентом Італії обговорив продовження військової допомоги Україні.
  • 16 грудня уряд Італії схвалив виділення 10-го пакету військової допомоги для України.
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