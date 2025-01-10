Міноборони: вдалося запобігти незаконному використанню 334,75 млн гривень при виплатах “бойової” винагороди військовослужбовцям

Також аудитори Міноборони виявили певні порушення і недоліки.

Минулого року Міноборони провело планові перевірки виплат “бойової” винагороди військовослужбовцям у визначених військових частинах ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Представники служби внутрішнього аудиту Міноборони проводили роз’яснення, надавали консультації та рекомендації щодо нарахування та виплати додаткової винагороди за виконання бойових (спеціальних) завдань”, - зазначили в Міноборони.

Таким чином аудитори не лише встановили порушення і недоліки, але й запобігли незаконному використанню 334,75 млн гривень бюджетних коштів.

В Міноборони зауважили, що основними причинами встановлених порушень та ризиків були: