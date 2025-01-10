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Міноборони: вдалося запобігти незаконному використанню 334,75 млн гривень при виплатах “бойової” винагороди військовослужбовцям

Також аудитори Міноборони виявили певні порушення і недоліки.

Міноборони: вдалося запобігти незаконному використанню 334,75 млн гривень при виплатах “бойової” винагороди військовослужбовцям
Фото: mil.gov.ua

Минулого року Міноборони провело планові перевірки виплат “бойової” винагороди військовослужбовцям у визначених військових частинах ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“Представники служби внутрішнього аудиту Міноборони проводили роз’яснення, надавали консультації та рекомендації щодо нарахування та виплати додаткової винагороди за виконання бойових (спеціальних) завдань”, - зазначили в Міноборони. 

Таким чином аудитори не лише встановили порушення і недоліки, але й запобігли незаконному використанню 334,75 млн гривень бюджетних коштів. 

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В Міноборони зауважили, що основними причинами встановлених порушень та ризиків були:

  • неможливість підтвердити виконання бойових чи спеціальних завдань окремими військовослужбовцями, які включені до відповідних наказів командира військової частини;
  • видача довідок про виконання завдань в першому ешелоні за відсутності можливості підтвердити фактичне виконання таких завдань.
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