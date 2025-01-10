Перед тим чоловіка затримали за продаж набоїв.

​Поліція знайшла вдома у мешканця Харкова зброю та боєприпаси

Поліція підозрює мешканця Харкова у збуті боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці встановили, що 40-річний чоловік раніше придбав 100 пістолетних патронів для подальшого збуту, і згодом продав їх за 9550 гривень.

Під час обшуку у чоловіка вилучили вогнепальну зброю, бойові припаси, набої, вибухові пристрої, банківську картку та гроші, отримані від збуту.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Чоловікові було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.