У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
Рада звільнила від потрійного штрафу фірми, що затримали поставки зброї на фронт (доповнено)
Рада звільнила від потрійного штрафу фірми, що затримали поставки зброї на фронт (доповнено)
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Еволюція морських дронів
Еволюція морських дронів
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Лісова пожежа у Лос-Анджелесі швидко поширюється, вогонь не вдається локалізувати
Лісова пожежа у Лос-Анджелесі швидко поширюється, вогонь не вдається локалізувати
ГоловнаСуспільствоПодії

​Поліція знайшла вдома у мешканця Харкова зброю та боєприпаси

Перед тим чоловіка затримали за продаж набоїв.

​Поліція знайшла вдома у мешканця Харкова зброю та боєприпаси
​Поліція знайшла вдома у мешканця Харкова зброю та боєприпаси
Фото: Поліція Харківщини

Поліція підозрює мешканця Харкова у збуті боєприпасів.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Правоохоронці встановили, що 40-річний чоловік раніше придбав 100 пістолетних патронів для подальшого збуту, і згодом продав їх за 9550 гривень. 

Support LB.ua

Під час обшуку у чоловіка вилучили вогнепальну зброю, бойові припаси, набої, вибухові пристрої, банківську картку та гроші, отримані від збуту.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Чоловікові було обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies