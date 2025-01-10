У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
У Києві уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку (оновлено)
Лісова пожежа у Лос-Анджелесі швидко поширюється, вогонь не вдається локалізувати
Лісова пожежа у Лос-Анджелесі швидко поширюється, вогонь не вдається локалізувати
Рада звільнила від потрійного штрафу фірми, що затримали поставки зброї на фронт (доповнено)
Рада звільнила від потрійного штрафу фірми, що затримали поставки зброї на фронт (доповнено)
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Прикордонники виявили чоловіка у нестандартній схованці
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Метапневмовірус в Україні – Центр громадського здоров’я пояснює, чому панікувати не варто
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
Буданов про 2025 рік для України: побачимо дуже багато гарних подій
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
The Telegraph: Росія відправила відбивати новий наступ України в Курській області топового генерала
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Заборонити кашпіровських? Рада планує ухвалити закон про охорону психічного здоров'я
Еволюція морських дронів
Еволюція морських дронів
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по приватному сектору Покровська на Донеччині, є жертви

Через обстріли загинула жінка, ще одна цивільна — поранена.

Росіяни вдарили по приватному сектору Покровська на Донеччині, є жертви
Зеленський поїхав до Покровська
Фото: Офіс президента в Telegram

У п'ятницю, 10 січня, російська армія обстріляла приватний сектор Покровська на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, пише "Суспільне".

"Від влучання боєприпасів у приватному секторі загинула жінка 73 років. Крім того, внаслідок обстрілу багатоквартирного житлового будинку отримала осколкове поранення 78-річна пенсіонерка. Її у стані середньої тяжкості доставили до медичного закладу", — ідеться у повідомленні відомства.

Наразі правоохоронці встановлюють тип озброєння, з якого обстріляли місто.

Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме за фактом вчинення окупантами воєнного злочину.

LB.ua в соцмережах:
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies