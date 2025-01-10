Росіяни вдарили по приватному сектору Покровська на Донеччині, є жертви

Через обстріли загинула жінка, ще одна цивільна — поранена.

У п'ятницю, 10 січня, російська армія обстріляла приватний сектор Покровська на Донеччині. Внаслідок обстрілу загинула жінка.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, пише "Суспільне".

"Від влучання боєприпасів у приватному секторі загинула жінка 73 років. Крім того, внаслідок обстрілу багатоквартирного житлового будинку отримала осколкове поранення 78-річна пенсіонерка. Її у стані середньої тяжкості доставили до медичного закладу", — ідеться у повідомленні відомства.

Наразі правоохоронці встановлюють тип озброєння, з якого обстріляли місто.

Правоохоронці розпочали розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, а саме за фактом вчинення окупантами воєнного злочину.