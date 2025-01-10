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Нацрада пропонує титрувати і перекладати агітаційні матеріали на українську жестову мову

З цього приводу стартує громадське обговорення вимог до титрування.

Нацрада пропонує титрувати і перекладати агітаційні матеріали на українську жестову мову
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Фото: Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення пропонує титрувати і перекладати на жестову мову передвиборчу агітацію та агітацію всеукраїнського референдуму.

Про це йдеться на сайті Нацради.

З цього приводу вона ініціювала громадське обговорення проєкту порядку титрування. Це обговорення триватиме місяць, тож усі зацікавлені особи можуть подавати до Національної ради свої пропозиції та зауваження.

«Мета документа – забезпечити доступність передвиборчої агітації та матеріалів всеукраїнських референдумів для осіб із порушеннями слуху та зору. Під час розробки проєкту враховано рекомендації Українського товариства глухих та представників медіагалузі», - зазначили у Нацраді.

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