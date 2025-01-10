Нацрада пропонує титрувати і перекладати агітаційні матеріали на українську жестову мову

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення пропонує титрувати і перекладати на жестову мову передвиборчу агітацію та агітацію всеукраїнського референдуму.
Про це йдеться на сайті Нацради.
З цього приводу вона ініціювала громадське обговорення проєкту порядку титрування. Це обговорення триватиме місяць, тож усі зацікавлені особи можуть подавати до Національної ради свої пропозиції та зауваження.
«Мета документа – забезпечити доступність передвиборчої агітації та матеріалів всеукраїнських референдумів для осіб із порушеннями слуху та зору. Під час розробки проєкту враховано рекомендації Українського товариства глухих та представників медіагалузі», - зазначили у Нацраді.
- Раніше українець Віталій Потапчук створив безкоштовний додаток для людей, що мають порушення слуху, який розпізнає небезпечні звуки, допомагає спілкуватися, повідомляє про небезпеку та дозволяє відчувати будь-яку музику. До команди розробників додатка увійшли люди, що не чують.