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Лубінець: з російської окупації виїхали ще 17 українців

Над їх поверненням працювали українські державні органи, Офіс омбудсмана, волонтери і міжнародні партнери.

Лубінець: з російської окупації виїхали ще 17 українців
українці, що повернулися з російської окупації
Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

Ще 17 українців виїхали з російської окупації.

Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

українці, що повернулися з російської окупації
Фото: Telegram/Дмитро Лубінець
українці, що повернулися з російської окупації

За його словами, повернути людей вдалося завдяки зусиллям державних органів, працівників Офісу омбудсмана, волонтерів та міжнародних партнерів .

Лубінець розповів, що серед тих, кому допомогли повернутися:

  • чоловік, який втратив кінцівку через обстріли і пережив жорстоке поводження через позбавлення особистої свободи; зараз він проходить реабілітацію;
  • три родини з Херсонщини, які тривалий час перебували в окупації. Одна людина втратила матір, інша потребувала медичної допомоги через похилий вік;
  • подружжя з Криму; 
  • літня жінка з донькою, які самотужки пройшли складний шлях через територію РФ;
  • літній чоловік з інвалідністю, який має вади зору і потребує медичної допомоги та особливого догляду;
  • 77-річна жінка, яку вдалося евакуювати із зони активних бойових дій і яка потребує медичної допомоги через хронічні захворювання;
  • чоловік, який майже 3 роки перебував на окупованій території і виявив бажання покинути регіон;
  • дві жінки, які протягом тривалого часу чекали можливості повернутися на підконтрольну уряду України територію.

українці, що повернулися з російської окупації
Фото: Telegram/Дмитро Лубінець
українці, що повернулися з російської окупації

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