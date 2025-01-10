Ще 17 українців виїхали з російської окупації.
Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.
За його словами, повернути людей вдалося завдяки зусиллям державних органів, працівників Офісу омбудсмана, волонтерів та міжнародних партнерів .
Лубінець розповів, що серед тих, кому допомогли повернутися:
- чоловік, який втратив кінцівку через обстріли і пережив жорстоке поводження через позбавлення особистої свободи; зараз він проходить реабілітацію;
- три родини з Херсонщини, які тривалий час перебували в окупації. Одна людина втратила матір, інша потребувала медичної допомоги через похилий вік;
- подружжя з Криму;
- літня жінка з донькою, які самотужки пройшли складний шлях через територію РФ;
- літній чоловік з інвалідністю, який має вади зору і потребує медичної допомоги та особливого догляду;
- 77-річна жінка, яку вдалося евакуювати із зони активних бойових дій і яка потребує медичної допомоги через хронічні захворювання;
- чоловік, який майже 3 роки перебував на окупованій території і виявив бажання покинути регіон;
- дві жінки, які протягом тривалого часу чекали можливості повернутися на підконтрольну уряду України територію.
- Днями з окупації повернули ще трьох українських дітей.
- Тим часом росіяни на ТОТ взялися формувати списки чоловіків для весняного призову до армії РФ.