Над їх поверненням працювали українські державні органи, Офіс омбудсмана, волонтери і міжнародні партнери.

українці, що повернулися з російської окупації

Ще 17 українців виїхали з російської окупації.

Про це повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець.

Фото: Telegram/Дмитро Лубінець українці, що повернулися з російської окупації

За його словами, повернути людей вдалося завдяки зусиллям державних органів, працівників Офісу омбудсмана, волонтерів та міжнародних партнерів .

Лубінець розповів, що серед тих, кому допомогли повернутися:

чоловік, який втратив кінцівку через обстріли і пережив жорстоке поводження через позбавлення особистої свободи; зараз він проходить реабілітацію;

три родини з Херсонщини, які тривалий час перебували в окупації. Одна людина втратила матір, інша потребувала медичної допомоги через похилий вік;

подружжя з Криму;

літня жінка з донькою, які самотужки пройшли складний шлях через територію РФ;

літній чоловік з інвалідністю, який має вади зору і потребує медичної допомоги та особливого догляду;

77-річна жінка, яку вдалося евакуювати із зони активних бойових дій і яка потребує медичної допомоги через хронічні захворювання;

чоловік, який майже 3 роки перебував на окупованій території і виявив бажання покинути регіон;

дві жінки, які протягом тривалого часу чекали можливості повернутися на підконтрольну уряду України територію.

Фото: Telegram/Дмитро Лубінець українці, що повернулися з російської окупації