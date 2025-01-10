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Bloomberg: Стармер відвідає Україну, щоб обговорити ймовірне розміщення миротворчих сил

Ймовірну миротворчу місію реалізують після досягнення припинення вогню.

Bloomberg: Стармер відвідає Україну, щоб обговорити ймовірне розміщення миротворчих сил
Фото: Сайт президента

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії Кір Стармер найближчими тижнями відвідає Україну, щоб обговорити можливість розміщення на українській території міжнародних миротворчих сил після закінчення конфлікту з РФ.

Як пише Bloomberg,  це буде його перший візит після призначення Стармера на посаду прем’єр-міністра Великобританії.

За інформацією агенства, Володимир Зеленський оголосив про план після зустрічі з союзниками на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, водночас не повідомив, коли саме Стармер відвідає Україну. 

Прем'єр-міністр Великої Британії планує вирушити до Києва найближчими тижнями, оскільки Європа нарощує підготовку до повернення обраного президента США Дональда Трампа в Білий дім, повідомила людина, обізнана із ситуацією.

"Цю ініціативу започаткував Еммануель Макрон. Британці дивляться на це позитивно, але я детально про це поговорю з прем’єр-міністром на нашій зустрічі, вона відбудеться", – сказав Зеленський.

За словами одного із джерел, сторони також обговорили можливість створення спільних миротворчих сил в Україні. Така пропозиція залежатиме від мирної угоди між Україною та Росією, яку Володимир Путін поки що не виявив готовності обговорювати.

За даними Bloomberg, можливу миротворчу місію буде запущено на більш пізньому етапі переговорів, після досягнення припинення вогню, щоб уникнути ризику ескалації.

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