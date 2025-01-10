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Мадуро складе сьогодні присягу на третій термін на посаді президента Венесуели

Напередодні церемонії тисячі осіб зібралися на протести, лідерку опозиції затримали.

Мадуро складе сьогодні присягу на третій термін на посаді президента Венесуели
Опозиціонерка Марія Коріна Мачадо на протесті у Каракасі перед інавгурацією Мадуро
Фото: EPA/UPG

Попри глобальний резонанс Ніколас Мадуро сьогодні складе присягу на третій термін на посаді президента Венесуели. Він обіймає цю посаду з 2013 року, пише France24.

Напередодні церемонії тисячі осіб зібралися на протести. Лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо затримали під час маршу в Каракасі. Затримання знову викликало міжнародне засудження через крадіжку голосів опозиції на виборах та залякування критиків. Водночас уряд, очікувано, заперечував її арешт.

Зазначимо, обраний президент США Дональд Трамп назвав Мачадо та Едмундо Гонсалеса, який зайняв її місце у виборчому бюлетені та, як відомо, переміг Мадуро на виборах 28 липня – “борцями за свободу”.

Вони “не повинні постраждати, і повинні залишатися у безпеці та живими”, ‒ написав він у своїй мережі Truth Social.

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Під час свого першого терміну президентства Трамп посилив покарання проти режиму Мадуро за антидемократичні дії. Санкції були частково скасовані, а потім знову введені його наступником Джо Байденом, їх цілком можуть знову посилити під час наступного терміну республіканця.

  • Влітку минулого року Національна виборча рада, яку контролює уряд, оголосив Мадуро переможцем виборів. Він нібито набрав 51% голосів проти 43% у головного кандидата опозиції Едмунда Гонсалеса. Однак опозиція опублікувала протоколи підрахунку голосів на виборчих дільницях, перевірені незалежними спостерігачами, які показали, що Гонсалес переміг із перевагою два до одного.
  • Країною прокотилася хвиля протестів, і уряд президента затримав понад 2400 осіб.
  • Опісля почалися масові арешти мітингарів, проти опозиції почали відкривати кримінальні справи.
  • У Венесуелі заарештували сімох іноземців, зокрема трьох українців, двох колумбійців та двох громадян США.
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