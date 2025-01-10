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Лідери Кіпру проведуть перемовини щодо нових пунктів пропуску

На острові є дев'ять переходів уздовж 180-кілометрової лінії припинення вогню, яка розділяє грецьких та турецьких кіпріотів.

Лідери Кіпру проведуть перемовини щодо нових пунктів пропуску
Фото: EPA/UPG

Лідери громад-конкурентів на Кіпрі зустрінуться 20 січня, щоб обговорити відкриття нових пунктів пропуску на етнічно розділеному острові, пише Reuters з посиланням на дипломатів та офіційних особ.

На Кіпрі є дев'ять переходів уздовж 180-кілометрової лінії припинення вогню, яка розділяє грецьких та турецьких кіпріотів. Тисячі користуються ними щодня, довгі черги та затори є регулярними.

“Ми збираємося на цю зустріч з конструктивною позицією і сподіваємося, що інша сторона продемонструє таку ж щиру волю, щоб сприяти досягненню мети, яка полягає у відкритті нових пунктів пропуску”, ‒ заявив речник уряду греків-кіпріотів Константінос Летімбіотіс.

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Переговори відбудуться між лідером греків-кіпріотів Нікосом Христодулідісом та лідером турків-кіпріотів Ерсіном Татаром.

Представник ООН підтвердив, що переговори відбудуться в будинку посланця ООН на острові в “буферній зоні”, що охоплює протиборчі сторони у столиці Нікосії.

У грудні 13 політичних партій греків та турків-кіпріотів підтримали заклик до створення більшої кількості пунктів перетину кордону. Перед цим протягом кількох місяців посланці обох сторін обговорювали умови відкриття нових КПП, які проходитимуть через військові зони та потребують згоди військових.

  • Кіпр був розділений турецьким вторгненням в 1974 після короткого перевороту, інспірованого греками.
  • Лінія припинення вогню була повністю закрита до квітня 2003 року, коли влада турків-кіпріотів відкрила контрольно-пропускний пункт. Це спричинило приплив десятків тисяч кіпріотів до районів, які для них були недоступні протягом десятиліть.
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