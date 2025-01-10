Лукашенко не запросив спостерігачів ОБСЄ на "президентські вибори"

В організації висловили занепокоєння і заявили, що це "ще більше підриває віру в білоруську виборчу систему".

Рішення режиму Олександра Лукашенка не запрошувати місію ОБСЄ для спостереження за "президентськими виборами" в Білорусі, запланованими на 26 січня 2025 року, викликало значне занепокоєння міжнародної спільноти та порушує зобов’язання країни перед ОБСЄ.

Про це йдеться в заяві Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) і Парламентської асамблеї ОБСЄ, передає "Радіо Свобода".

"Я глибоко шкодую щодо рішення білоруської влади не запрошувати країни-учасниці ОБСЄ через БДІПЛ для спостереження за майбутніми президентськими виборами, що позбавляє громадян країни прозорої й повної оцінки всього процесу", – заявила директорка БДІПЛ Марія Телалян.

За її словами, це рішення підкреслює небажання білоруської влади запрошувати інші країни ОБСЄ для спостереження і надання незалежної думки про те, чи вибори проводяться відповідно до зобов’язань ОБСЄ і міжнародних демократичних стандартів.

У заяві наголошується, що в останні місяці ОБСЄ/БДІПЛ "доклала зусиль для взаємодії з білоруською владою щодо питання запрошення на вибори.

Голова ПА ОБСЄ Піа Каума також зазначила, що білоруський уряд знову вирішив проігнорувати своє зобов’язання країни-підписанта Копенгагенського документу 1990 року - запросити на свої вибори спостерігачів з інших держав-учасниць ОБСЄ.

"Відсутність співпраці з боку Білорусі ще більше підриває дух довіри, на якому заснована ОБСЄ, а відсутність прозорості ще більше підриває віру в білоруську виборчу систему", – сказала вона.

Вибори в Білорусі пройдуть в умовах політичної кризи, масштабних репресій. У Білорусі не залишилося офіційно зареєстрованих опозиційних партій чи незалежних громадських організацій.

Білорусь не запрошувала міжнародних спостерігачів на президентські вибори 2020 року і парламентські вибори 2024-го. Спостерігачів БДІПЛ запрошували на попередні вибори, але у своїх звітах вони не визнавали вибори демократичними.

Лукашенко, який перебуває при владі з 1994 року, на початку минулого року заявив про намір знову балотуватися на президентських виборах 26 січня 2025 року. Після оголошення дати нових президентських виборів у Білорусі репресії в країні посилилися.

Напередодні виборів він планує здійснити візит до Китаю. Громадянам Білорусі він пригрозив, що у разі нових масових акцій протесту після виборів, подібних до тих, що відбулися у 2020 році, повністю відключить інтернет.

Вибори президента в Білорусі 2020 року