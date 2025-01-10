Рада ЄС ще на рік продовжила санкції проти Венесуели

Крім того, блок розширив санкційний список на 15 осіб.

10 січня Рада Євросоюзу ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи у зв'язку із ситуацією у Венесуелі ще на рік - до 10 січня 2026 року.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Також блок ввів обмеження на поїздки щодо чотирьох осіб, які були тимчасово скасовані у травні 2024 року.

«Ці рішення були ухвалені у світлі постійних дій, що підривають демократію і верховенство закону, а також порушень прав людини та репресій проти громадянського суспільства і демократичної опозиції, зокрема, у зв'язку з проведенням та розвитком подій після президентських виборів 28 липня 2024 року», - йдеться на сайті Ради.

Крім того, санкційний список розширили ще на 15 осіб. Вони є членами Національної виборчої ради Венесуели, судових органів і сил безпеки.

«Це рішення доводить загальну кількість осіб, які підпадають під санкції, до 69, що включає заморожування активів та заборону на надання коштів або економічних ресурсів як безпосередньо, так і опосередковано особам, включеним до списку. Крім того, вони підлягають забороні поїздки до Європейського Союзу», - нагадали у ЄС.