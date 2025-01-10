Рада ЄС ще на рік продовжила санкції проти Венесуели

10 січня Рада Євросоюзу ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи у зв'язку із ситуацією у Венесуелі ще на рік - до 10 січня 2026 року.
Про це йдеться на сайті Ради ЄС.
Також блок ввів обмеження на поїздки щодо чотирьох осіб, які були тимчасово скасовані у травні 2024 року.
«Ці рішення були ухвалені у світлі постійних дій, що підривають демократію і верховенство закону, а також порушень прав людини та репресій проти громадянського суспільства і демократичної опозиції, зокрема, у зв'язку з проведенням та розвитком подій після президентських виборів 28 липня 2024 року», - йдеться на сайті Ради.
Крім того, санкційний список розширили ще на 15 осіб. Вони є членами Національної виборчої ради Венесуели, судових органів і сил безпеки.
«Це рішення доводить загальну кількість осіб, які підпадають під санкції, до 69, що включає заморожування активів та заборону на надання коштів або економічних ресурсів як безпосередньо, так і опосередковано особам, включеним до списку. Крім того, вони підлягають забороні поїздки до Європейського Союзу», - нагадали у ЄС.
- 10 січня Ніколас Мадуро склав присягу на третій термін президентства. Це відбувається на тлі протестів у країні проти фальсифікацій.
- Як відомо,в минулого року Національна виборча рада, яку контролює уряд, оголосила Мадуро переможцем виборів. Він нібито набрав 51% голосів проти 43% у головного кандидата опозиції Едмунда Гонзалеса. Однак опозиція опублікувала протоколи підрахунку голосів на виборчих дільницях, перевірені незалежними спостерігачами, які показали, що Гонзалес переміг із перевагою два до одного.
- Країною прокотилася хвиля протестів, силовики затримали понад 2400 осіб і почали масово відкривати кримінальні справи.
- У листопаді США ввели санкції проти понад двох десятків венесуельських чиновників.