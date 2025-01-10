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Рада ЄС ще на рік продовжила санкції проти Венесуели

Крім того, блок розширив санкційний список на 15 осіб.

Рада ЄС ще на рік продовжила санкції проти Венесуели
Ніколас Мадуро

10 січня Рада Євросоюзу ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи у зв'язку із ситуацією у Венесуелі ще на рік - до 10 січня 2026 року.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

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Також блок ввів обмеження на поїздки щодо чотирьох осіб, які були тимчасово скасовані у травні 2024 року.

«Ці рішення були ухвалені у світлі постійних дій, що підривають демократію і верховенство закону, а також порушень прав людини та репресій проти громадянського суспільства і демократичної опозиції, зокрема, у зв'язку з проведенням та розвитком подій після президентських виборів 28 липня 2024 року», - йдеться на сайті Ради.

Крім того, санкційний список розширили ще на 15 осіб. Вони є членами Національної виборчої ради Венесуели, судових органів і сил безпеки.

«Це рішення доводить загальну кількість осіб, які підпадають під санкції, до 69, що включає заморожування активів та заборону на надання коштів або економічних ресурсів як безпосередньо, так і опосередковано особам, включеним до списку. Крім того, вони підлягають забороні поїздки до Європейського Союзу», - нагадали у ЄС.

  • 10 січня Ніколас Мадуро склав присягу на третій термін президентства. Це відбувається на тлі протестів у країні проти фальсифікацій.
  • Як відомо,в минулого року Національна виборча рада, яку контролює уряд, оголосила Мадуро переможцем виборів. Він нібито набрав 51% голосів проти 43% у головного кандидата опозиції Едмунда Гонзалеса. Однак опозиція опублікувала протоколи підрахунку голосів на виборчих дільницях, перевірені незалежними спостерігачами, які показали, що Гонзалес переміг із перевагою два до одного.
  • Країною прокотилася хвиля протестів, силовики затримали понад 2400 осіб і почали масово відкривати кримінальні справи.
  • У листопаді США ввели санкції проти понад двох десятків венесуельських чиновників.
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