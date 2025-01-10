​Німецький уряд обдумує свій демарш із соцмережі Х, яка належить Ілону Маску

У німецькому уряді тривають обговорення з приводу того, аби покинути представництво у соцмережі Х, яка належить Ілону Маску, передає «Європейська правда».
Речниця кабміну ФРН заявила, що «це постійне питання, яке нам доводиться вирішувати знову і знову». За її словами, є побоювання з приводжу алгоритмів соцмережі, бо вони (як і інших мереж), не сприяють «спокійному, об'єктивному і збалансованому обговоренню, а, навпаки, викликають розпалювання і поляризацію».
Наразі німецький уряд залишається у Х, бо соцмережа дає доступ до широкої аудиторії.
Речниця уряду ФРН заперечила, що занепокоєння пов'язане з участю Ілона Маска в німецькій політиці. Вона наголосила, що Євросоюз має вирішити, чи дотримується соцмережа закону перед виборами.
- Тим часом понад 60 німецькомовних університетів та науково-дослідних інститутів оголосили про закриття своїх акаунтів у соцмережі X. У спільній заяві вони наголосили, що орієнтація платформи, контрольованої американським мільярдером Ілоном Маском, несумісна з їх основними цінностями, такими як "космополітизм, наукова чесність, прозорість та демократичний дискурс".
- Раніше платформу залишили Федеральний верховний суд Німеччини, велика профспілка Verdi та низка інших організацій.
- Нещодавно Ілон Маск провів у мережі X інтерв'ю з лідеркою німецької ультраправої партії “Альтернатива для Німеччини” (АдН). Назвав її "головною кандидаткою на те, щоб керувати державою". Перед цим дісталося від мільярдера Олафу Шольцу, якого Маск обізвав "дурнем", а федерального президента Штайнмаєра - "тираном".