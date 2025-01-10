​Німецький уряд обдумує свій демарш із соцмережі Х, яка належить Ілону Маску

У німецькому уряді тривають обговорення з приводу того, аби покинути представництво у соцмережі Х, яка належить Ілону Маску, передає «Європейська правда».

Речниця кабміну ФРН заявила, що «це постійне питання, яке нам доводиться вирішувати знову і знову». За її словами, є побоювання з приводжу алгоритмів соцмережі, бо вони (як і інших мереж), не сприяють «спокійному, об'єктивному і збалансованому обговоренню, а, навпаки, викликають розпалювання і поляризацію».

Наразі німецький уряд залишається у Х, бо соцмережа дає доступ до широкої аудиторії.

Речниця уряду ФРН заперечила, що занепокоєння пов'язане з участю Ілона Маска в німецькій політиці. Вона наголосила, що Євросоюз має вирішити, чи дотримується соцмережа закону перед виборами.