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У Польщі виявили ще одну групу росіян, які готували фейки та збирали ботоферму під вибори

Їх готувала російська військова розвідка, каже міністр Кшиштоф Гавковський.

У Польщі виявили ще одну групу росіян, які готували фейки та збирали ботоферму під вибори
Кшиштоф Гавковський
Фото: PAP

Віцепрем'єр-міністр і голова Міністерства цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що у Польщі було виявлено ще одну російську групу, підготовлену військовою розвідкою ГРУ РФ, метою якої був вплив на польські вибори через поширення дезінформації, передає Укрінформ. 

"В останні дні було виявлено російську групу, ще одну, натхненну і підготовлену російською військовою розвідкою ГРУ, метою якої є вплив на польські вибори", – сказав Гавковський в ефірі TVN24.

Він пояснив, що йдеться про "поширення дезінформації" і "вербування людей, які будуть створювати контент, щоб руйнувати згуртованість політичної сцени в Польщі". 

На запитання, хто є членами групи, Гавковський відповів, що "це російська група, але вона може вербувати різних людей".

"Росія веде з Польщею кібервійну, не холодну, а вже теплу. Нашу країну атакують найбільше всіх в Європейському Союзі", – сказав очільник Міністерства цифровізації.

Президентські вибори у Польщі відбудуться 18 травня. Можливий другий тур – 1 червня.

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