Пожежі у Лос-Анджелесі: кількість загиблих зросла до 10

Удвічі зросла офіційно підтверджена кількість жертв унаслідок лісових пожеж у Лос-Анджелесі: за оцінкою місцевої влади, вогонь спричинив загибель не менш як 10 людей. Триденні пожежі знищили понад 10 000 будівель і охопили цілі квартали, пише Wall Street Journal.

Економічні втрати від стихії уже оцінили в десятки мільярдів доларів. 360 000 людей потрапили в зону обов'язкової евакуації, повідомив регіональний адміністратор Федерального агентства з управління з надзвичайними ситуаціями Роберт Фентон-молодший.

А керівник пожежної служби Лос-Анджелес Крістін Кроулі назвав цю пожежу на майже 20 000 акрів одним з найбільш руйнівних стихійних лих в історії міста.

Станом на учора нові осередки згорянь все ще продовжували виникати і поширюватися. Пожежа у Вест Хіллс поширилася на округ Вентура і швидко розрослася до 1000 акрів. Місцева влада оголосила про нову евакуацію та попередила, що вогонь може швидко розростися через вітри.

Саме вітри Санта Ана, чия швидкість дорівнює урагану 2 категорії, а також велика кількість висохлої через посуху в останні місяці рослинності сприяли такому карколомно швидкому поширенню вогню. Очікується, що сильний вітер і суха погода зберігатимуеться в округах Лос-Анджелес та Вентура до п'ятниці. Офіційні особи попередили, що на початку наступного тижня очікується повернення сильних вітрів, що потенційно може посилити будь-які пожежі, які не приборкають у вихідні.

"До того, як побачимо покращення умов, лежатиме довгий шлях", – прокоментував погоду метеоролог Національної погодної служби Браян Харлі.

Стихія не лише спалила тисячі будинків, зокрема голлівудських зірок, а й змусила місцеву владу закрити школи і залишила цілі райони без енергопостачання. У зв'язку з пожежами відклали зйомки відомі кіностудії, як от y Disney, Warner Bros. Discovery and NBCUniversal.

До боротьби з вогнем залучені понад 7000 пожежників.