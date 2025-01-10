Європейський регулятор EASA оприлюднив рекомендацію не виконувати польоти в частині повітряного простору РФ

EASA нагадує про ризик обстрілів цивільних літаків росіянами та про глушіння глобальних навігаційних супутникових систем.

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) оприлюднило рекомендацію не виконувати польоти в повітряному просторі Російської Федерації, розташованому на захід від 60° східної довготи, на всіх висотах і рівнях польоту.

Рекомендація стосується повітряного простору в районах міст:

Москва

Ростов-на-Дону

Санкт-Петербург

Єкатеринбург

Самара

“Конфлікт, що триває після російського вторгнення в Україну, створює ризик ненавмисного обстрілу цивільних літаків у повітряному просторі Російської Федерації через можливі недоліки цивільно-військової координації та потенційну можливість помилкової ідентифікації”, - йдеться у повідомленні.

Також в Росії існує спотворення та глушіння глобальних навігаційних супутникових систем.

EASA зазначає, що Росія не продемонструвала повної кваліфікації для вирішення існуючих ризиків у повітряному просторі шляхом впровадження ефективного та проактивного підходу до деконфліктності повітряного простору.

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