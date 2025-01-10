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Європейський регулятор EASA оприлюднив рекомендацію не виконувати польоти в частині повітряного простору РФ

EASA нагадує про ризик обстрілів цивільних літаків росіянами та про глушіння глобальних навігаційних супутникових систем.

Європейський регулятор EASA оприлюднив рекомендацію не виконувати польоти в частині повітряного простору РФ
Європейський регулятор EASA оприлюднив рекомендацію не виконувати польоти в частині повітряного простору РФ
Фото: halldale.com

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) оприлюднило рекомендацію не виконувати польоти в повітряному просторі Російської Федерації, розташованому на захід від 60° східної довготи, на всіх висотах і рівнях польоту.

Рекомендація стосується повітряного простору в районах міст: 

  • Москва
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Єкатеринбург 
  • Самара

“Конфлікт, що триває після російського вторгнення в Україну, створює ризик ненавмисного обстрілу цивільних літаків у повітряному просторі Російської Федерації через можливі недоліки цивільно-військової координації та потенційну можливість помилкової ідентифікації”, - йдеться у повідомленні.

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Також в Росії існує спотворення та глушіння глобальних навігаційних супутникових систем.  

EASA зазначає, що Росія не продемонструвала повної кваліфікації для вирішення існуючих ризиків у повітряному просторі шляхом впровадження ефективного та проактивного підходу до деконфліктності повітряного простору. 

Що відомо про катастрофу літака AZAL

  • 25 грудня пасажирський літак авіакомпанії Azerbaijan Airlines, що прямував з Баку до російського Грозного, впав біля міста Актау на заході Казахстану. Загинули 38 із 67 людей, які перебували на борту літака.

  • За даними попереднього розслідування, літак пошкодила російська ракета ППО. При цьому замість того, щоб дозволити посадку в Грозному і врятувати життя людей, росіяни відправили борт до Казахстану.

  • У парламенті Азербайджану підтвердили попередні результати розслідування і звинуватили Росію у збитті літака. Зокрема депутат Расім Мусабеков в інтерв'ю виданню Turan заявив, що Росія має попросити вибачення за атаку на пасажирський літак і виплатити компенсації за загибель людей та постраждалим.

  • Президент Азербайджану Алієв також заявив, що літак зазнав пошкодження ззовні на території Росії, поблизу міста Грозний, і практично втратив керування. Літак був приведений у некерований стан засобами РЕБ, а потім унаслідок вогню, відкритого із землі, постраждала його хвостова частина.

  • Алієв заявив, що російська сторона має вибачитися перед Азербайджаном, визнати свою провину, притягнути винних до відповідальності, а також виплатити компенсації Азербайджану, постраждалим пасажирам і членам екіпажу. Президент також наголосив, що у Росії закрили повітряний простір у рамках так званого плану "Ковьор" вже після того, як пасажирський літак  зазнав впливу засобів РЕБ та був обстріляний. І це також може свідчити про намір росіян приховати причини катастрофи.

  • Наразі "чорні скриньки" передали до Бразилії – країни виробника лайнера.

  • 28 грудня Путін вибачився перед Алієвим за "трагічний інцидент" із літаком, проте не визнав провини Росії. У Москві зізнались, що коли літак зазнав ушкодження, російська ППО працювала по українських безпілотниках, однак напряму не визнала, що літак був ушкоджений засобами протиповітряної оборони. Спочатку росіяни взагалі намагалися винуватити в катастрофі птахів, а також – шукали так званий український слід. 

  • 29 грудня Путін удруге зателефонував Алієву з приводу катастрофи. Подробиці розмови не наводилися. 

  • Президент Азербайджану Ільхам Алієв наголосив, що за загибель азербайджанських громадян внаслідок катастрофи пасажирського літака Azerbaijan Airlines відповідальні представники Росії, та закликав покарати винних.

  • Пресслужба Azerbaijan Airlines повідомила про призупинення всіх рейсів з Баку в Казань.
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