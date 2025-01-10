Молдова посилила перевірку поштових відправлень і вантажів з України

Це сталося після інциденту в аеропорту Кишинева 7 січня.

У Молдові управління цивільної авіації вирішило посилити заходи безпеки для поштових відправлень та вантажів з України, передає «Європейська правда».

На такий крок молдовська сторона пішла після того, як 7 січня в аеропорту Кишинева при перевірці вантажних посилок прикордонна поліція виявила саморобний вибуховий пристрій, замаскований під іграшку.

Тож тепер Група з управління ризиками авіаційної безпеки Молдови пішла на введення «додаткових заходів для запобігання подібним ситуаціям та забезпечення максимального рівня безпеки на повітряному транспорті».

«Таким чином, всі поштові відправлення та вантажі, що відправляються з України, були віднесені до категорії "Вантаж та пошта підвищеного ризику», – заявила молдовська сторона.

Огляд вантажів з України у терміналах проводитимуть із «додатковими суворими заходам контролю безпеки, які будуть застосовуватися на невизначений термін».