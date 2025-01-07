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Politico: Євросоюз закликає невизнане Придністров'я прийняти допомогу від Молдови

Європарламент заохочує Тирасполь співпрацювати з Кишиневом.

Politico: Євросоюз закликає невизнане Придністров'я прийняти допомогу від Молдови
Фото: DW/S. Ciochina

Єврокомісія закликає владу невизнаного Придністров'я скористатися допомогою Молдови щодо альтернативних джерел газу.

Про це пише Politico.

Європейська комісія заявила, що влада Придністров’я повинна припинити обмежувати пропозиції Молдови щодо постачання альтернативних джерел енергії після зупинки поставок газу "Газпромом".

"Ми розуміємо, що уряд Молдови вже запропонував енергетичну, а також гуманітарну допомогу Придністров’ю, яка поки що не була прийнята", – сказала речник Комісії у закордонних справах Аніта Хіппер і додала, що ЄС "захочує Тирасполь співпрацювати з Кишиневом для вирішення ситуації в інтересах місцевого населення".

Голова молдавського уряду Дорін Речан звинуватив Росію в створенні протистояння та заявив, що Москва провокує енергетичну й безпекову кризу в регіоні.

"Вони (росіяни, - ред.) припинили постачання газу на ті території, які вони контролюють, зокрема через те, що вони незаконно розмістили там військові частини і не дозволяють нікому допомагати регіону", — заявив він й додав.

Речан додає, що енергетична криза зрештою може призвести до кінця самопроголошеної незалежності Придністровʼя.

  • Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року, проте 30 грудня "Газпром" заявив, що припиняє постачання газу.
  • Тим часом Болгарія заявила, що готова надати допомогу Молдові після того, як Росія оголосила про зупинку постачання газу в країну з 1 січня.
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