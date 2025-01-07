Макрон звинуватив Ілона Маска у втручанні в демократію країн Європи

Французький президент Еммануель Макрон виступив із критикою американського мільярдера, власника соцмережі X (Twitter) Ілона Маска. Він вважає, що бізнесмен втручається в демократичні процеси Європи, зокрема в федеральні вибори в Німеччині, пише The Guardian.
Французький президент у промові перед послами не назвав імені Маска, але сумнівів щодо персони, яку він критикував, бути не може. Зокрема, Макрон сказав, що десять років тому було б складно уявити ситуацію, коли "власник однієї з найбільших світових соцмереж підтримуватиме новий міжнародний реакціоністський поступ та втручання прямо у вибори, зокрема Німеччини".
Раніше Макрон намагався підтримувати звʼязок з Ілоном Маском та запрошував його на відкриття після реконструкції Собору в Парижі.
Magnificat Cathédrale @NotreDameParis pic.twitter.com/NIqb6yNxc5— Elon Musk (@elonmusk) December 7, 2024
З критикою Маска виступив і ще один європейський лідер – прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.
"Я вважаю хвилюючим, що людина з величезним доступом до соціальних медіа і величезними економічними ресурсами безпосередньо втягує себе в внутрішні справи кількох країн. Це не стан речей, який має бути між демократіями та союзниками", – сказав він.
- Ілон Маск дедалі більше викликає відкрите роздратування європейських політиків. Він полюбляє різко коментувати внутрішні справи чужих країн.
- Днями з критикою Маска виступив британський прем'єр Кір Стармер, який обурився закликами американця ув'язнити міністерку внутрішніх справ. Маск критикував її, а також самого Стармера за період його роботи в Королівський прокуратурі. Йшлося про розслідування і притягнення до відповідальності членів банд ґвалтівників, які чинили напади в Британії.
- Також Маск закликав до нових виборів у Британії.
- А президента Німеччини він називав "тираном". До цього він критикував канцлера Олафа Шольца. Німецький уряд навіть звинуватив Маска у втручанні в вибори.