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У Тибеті стався потужний землетрус, загинуло близько сотні людей

Магнітуда землетрусу склала 6,8 бала за даними китайської влади. Водночас Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 7,1.

У Тибеті стався потужний землетрус, загинуло близько сотні людей
наслідки землетрусу у Тибеті, 7 січня 2025
Фото: EPA/UPG

У Тибеті сьогодні вранці стався потужний землетрус, внаслідок якого загинули десятки людей, передає Reuters.  

Землетрус магнітудою 6,8 стався у вівторок у північних передгір'ях Гімалаїв поблизу одного з найсвятіших міст Тибету. Щонайменше 95 людей загинули та 130 отримали поранення. 

Землетрус відчувався в сусідніх Непалі, Бутані та Індії.

За даними China Earthquake Networks, землетрус стався о 9:05 ранку (01:05 за Гринвічем), його епіцентр знаходився в Тінгрі, сільському окрузі, відомому як північні ворота регіону Евересту, на глибині 10 км. Водночас Геологічна служба США оцінила магнітуду землетрусу в 7,1.

Південно-західні частини Китаю, Непал і північна Індія часто страждають від землетрусів, спричинених зіткненням Індійської та Євразійської тектонічних плит.

Епіцентр землетрусу у вівторок знаходився приблизно в 80 км на північ від гори Еверест, найвищої гори в світі та популярного місця для альпіністів і мандрівників.

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