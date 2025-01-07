MAGA на експорт: Ілон Маск закликає до виборів у Великій Британії та підтримує «Альтернативу для Німеччини»

Ілону Маску тісно в американській політиці, тож в очікуванні інавгурації Дональда Трампа мільярдер намагається активно впливати на політику інших країн. У Великій Британії він атакував чинний уряд лейбористів і навіть лідера ультраправої Партії реформ Найджела Фараджа. А також підтримав «Альтернативу для Німеччини» , ігноруючи її відверто деструктивну роль і вплив Кремля.

Фото: EPA/UPG Ілон Маск у Капітолії

У січні Ілон Маск розпочав інформаційну атаку на уряд Кіра Стармера й закликав до дострокових виборів. У десятках дописів у власній мережі X він звинуватив британського прем'єра в тому, що той не притягнув до відповідальності етнічні банди, які викрадали та ґвалтували дітей, коли нинішній очільник уряду обіймав посаду керівника британської прокуратури. Маск також вважає, що слід ув’язнити чинну міністерку безпеки Джесс Філліпс за те, що вона відхилила прохання публічно розслідувати гучний скандал 20-річної давності про жорстоке поводження з дітьми в місті Олдем.

Американський мільярдер навіть виступив проти послідовного прихильника новообраного президента США Дональда Трампа Найджела Фараджа: Маск розчарувався в ньому після того, як лідер британських євроскептиків відмовився прийняти до лав Reform UK ультраправого активіста Томмі Робінсона, засудженого за неповагу до суду. Цікаво, що раніше Маск схвально висловлювався про лідера Reform UK і вважав, що той має очолити уряд королівства. Раптова і кардинальна зміна симпатій — фірмовий стиль Маска. Як і доказ того, що мільярдер часто керується емоціями.

А перед новим роком, 28 грудня, у німецькій газеті Welt am Sontag вийшла авторська колонка Ілона Маска, у якій він підтримав праворадикальну партію «Альтернатива для Німеччини» (АдН), назвавши її єдиною силою, здатною впоратися з викликами, перед котрими постала країна.

Фото: EPA/UPG Tesla у Грюнгайде, біля Берліна, березень 2022 року Ілон Маск на відкритті заводуу Грюнгайде, біля Берліна, березень 2022 року

Можливо, на цю публікацію не звернули б уваги, якби вона вийшла в інший період. Але 23 лютого в Німеччині відбудуться дострокові вибори до парламенту. І позиція таких відомих і медійно активних персон, як Маск, важлива в контексті передвиборчої боротьби, адже якщо праворадикали наберуть багато голосів, це ускладнить формування коаліції. Зараз АдН іде на другому місці й має приблизно 20 % підтримки, відстаючи від лідера, блоку ХДС/ХСС, менш ніж на 10 %.

Маск ще раніше своїми образливими постами в X дратував німецький політикум і висловлював захоплення «Альтернативою для Німеччини». У листопаді підприємець обізвав канцлера Німеччини Олафа Шольца дурнем. Після теракту в Магдебурзі мільярдер повторив свою образу й закликав канцлера піти у відставку. Дісталося від Маска і президентові Німеччини Франку-Вальтеру Штайнмаєру, якого мільярдер назвав антидемократичним тираном, бо політик засудив втручання зовнішніх сил у німецьку політику.

У статті у Welt am Sontag Маск описує нинішній стан Німеччини як критичний, оскільки її майбутнє балансує на межі економічного й культурного колапсу. Також він переконаний, що економіка ФРН «загрузла в бюрократії та задушливих правилах». Мільярдер розкритикував міграційну й енергетичну політики німецької влади, тоді як АдН, на його думку, знає, як розв'язати всі головні проблеми.

Х З мережі

«Традиційні партії зазнали краху в Німеччині, — написав Маск. — AдН, хоча її називають ультраправою, представляє політичний реалізм, який резонує з багатьма німцями, які відчувають, що їхні проблеми ігноруються істеблішментом». З одного боку, оцінки стану справ у Німеччині доволі справедливі. Найбільша економіка Європи переживає непрості часи: ВВП у зоні рецесії вже другий рік. Якщо з 2019 року економіка країн єврозони зросла на 5 %, а США на 11 %, то німецька залишилася на місці. Статистика фіксує скорочення промислового виробництва. Особливо важке становище в автомобільній промисловості, яка колись була драйвером економічного зростання Німеччини. Один з найамбітніших у світі планів переходу на зелену економіку на тлі високих цін на енергоносії і поспішного закриття атомних електростанцій боляче вдарив по бізнесу.

Німеччина, найбільша економіка Європи, залишається головним напрямком для нелегалів і шукачів притулку, проте велика кількість мігрантів дратує все більшу частину суспільства. Минулого року влада зафіксувала 266 224 випадки незаконного в'їзду й проживання, причому більшість мігрантів прибули із Сирії та з Афганістану. Недаремно в опитуванні YouGov 49 % німців назвали імміграцію одним з трьох ключових питань, які слід розв'язати. Для порівняння: пенсії та захист навколишнього середовища на першу позицію поставили лише 25 % респондентів.

Фото: EPA/UPG Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Німці мають резонні підстави обурюватися політикою чинного уряду й не довіряти істеблішменту. Проте рецепт порятунку Німеччини Ілона Маска — підтримати партію «Альтернатива для Німеччини» — є хибним. Маск останнім часом виступає з позицій такого собі правоконсервативного активіста, який намагається врятувати західну цивілізацію від лівої загрози: зупинити нескінченний потік мігрантів з чужих культур (якщо, звісно, це не потрібно бізнесу), покінчити з гендерним божевіллям у системі освіти, відновити віру в класичні західні цінності.

Але мільярдер, подібно до значної частини правих активістів, не бачить цілісної картини. Тому помилково вбачає в Росії якщо не союзника, то принаймні не ворога Заходу, один з «оплотів консерватизму і традиційних цінностей». Те, що Росія в принципі не належить до класичної західної цивілізації та систематично протиставляє себе Заходу, їх чомусь не надто турбує.

Такі погляди дозволяють Маску або ігнорувати факти, які вказують на залежність «Альтернативи для Німеччини» від Москви. Або не бачити жодної проблеми в тому, що ця політична сила виступає за відновлення співпраці з Кремлем. Хоча така співпраця зробить Німеччину залежною від примх російського імперіалізму та російських енергоносіїв, проти чого, до речі, свого часу активно виступав Дональд Трамп. Маску банально не вистачає усвідомлення, що Німеччина, залежна від РФ, — це підрив усієї європейської західної цивілізації, а не її консервативний ренесанс.

Фото: EPA/UPG Tesla поблизу Берліна Протест проти планів вирубки лісу для розширення заводупоблизу Берліна

Москва так само вважає своїм ворогом і неоліберальний, і консервативний Захід. І стратегічно прагне максимально послабити його. Також не треба забувати, що понад 70 років у ХХ столітті Росія позиціонувала себе центром боротьби зі злом світового капіталізму й зараз бачить себе головним ідеологічним супротивником Заходу.