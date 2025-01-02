Маск “атакував” британського прем’єра і закликав Лондон до нових виборів

Мільярдер і близький радник Трампа пропонує також звільнити з в'язниці ультраправого агітатора.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск закликав до нових виборів у Великій Британії. Це стало останньою ознакою того, що нова адміністрація США Дональда Трампа може стати “більмом на оці” для уряду лейбориста Кіра Стармера.

Про це пише Bloomberg.

Маск, близький радник Трампа, який вступить на посаду 20 січня, зробив низку постів на платформі X, критикуючи політику Лондона. Він поставив під сумнів роботу Стармера на посаді директора Державних обвинувачення Великої Британії до того, як той пішов у політику, закликав звільнити з в'язниці ультраправого агітатора Томмі Робінсона (справжнє ім'я ‒ Стівен Якслі-Леннон) і заявив, що “тільки партія “ReformUK” Фараджа може врятувати Велику Британію”.

Коментуючи пост про нове опитування, яке “показує крах підтримки лейбористського уряду Стармера”, Маск закликав до нового голосування.

“Стармера принизили… нове опитування показує безпрецедентний провал у підтримці лейбористського уряду. Їх вважають “некомпетентними”, “нечесними” та “неуспішними”. Обраний на брехні та ненависний на посаді, Стармер є катастрофою”, ‒ написав американський мільярдер.

Лейборист прийшов до влади з великою перевагою на загальних виборах у країні торік 4 липня. “Прем’єр-міністру, який має величезну парламентську більшість, не потрібно скликати його ще 4 з половиною роки”, ‒ зазначає видання.

A new election should be called in Britain https://t.co/qavxToRa7j — Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2025

Дописи Маска у соціальних мережах ‒ останні із серії його атак на британський уряд. Оскільки Трамп надає Маску ключову роль усередині країни у своїй новій адміністрації, призначивши його керівником Департаменту з підвищення ефективності уряду, атаки мільярдера на ключового союзника США загрожують заплямувати “особливі відносини” між Сполученим Королівством і США.