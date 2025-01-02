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Слідчі перевіряють, чи був зв’язок між терактами у Лас-Вегасі та Новому Орлеані

Водночас, за словами президента США Джо Байдена, наразі немає доказів зв’язку між цими двома подіями.

Слідчі перевіряють, чи був зв’язок між терактами у Лас-Вегасі та Новому Орлеані
Фото: EPA/UPG

У США слідчі перевіряють, чи був зв’язок між терактами біля готелю Trump у Лас-Вегасі, де вибухнув автомобіль Tesla, і у Новому Орлеані, де автомобіль в’їхав у натовп.

Про це заявив президент Джо Байден, пише Reuters.

Водночас, за його словами, наразі немає доказів зв’язку між цими двома подіями.

“ФБР також повідомило мені, що всього за кілька годин до нападу він опублікував відео в соціальних мережах, вказуючи на те, що його надихає ІДІЛ, висловлюючи бажання вбивати”, ‒ заявив Байден про підозрюваного в Новому Орлеані.

CNN з посиланням на джерела повідомило, що підозрюваний записав відео, в якому йшлося про його прагнення приєднатися до ІДІЛ, і планував убити свою сім'ю після розлучення.

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Кількість загиблих у теракті в американському Новому Орлеані зросла до 15 осіб, ще 30 людей постраждали. У натовп врізався ветеран армії США з прапором ІДІЛ на своїй вантажівці. До атаки могли бути причетні інші особи. Нападника ліквідувала поліція.

Також стало відомо, що у Лас-Вегасі поблизу найвищої споруди міста – 64-поверхового готелю Trump Tower, що належить обраному президенту США Дональду Трампу, – вибухнув електропікап Tesla Cybertruck 2024 року випуску. Інцидент розслідують як можливий теракт. Внаслідок вибуху загинув водій, який в цей час перебував за кермом, ще семеро людей зазнали незначних ушкоджень.

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