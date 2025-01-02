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У Мілані почали діяти найжорсткіші в Італії антитютюнові правила

Столиця моди хоче зробити куріння немодним. 

У Мілані почали діяти найжорсткіші в Італії антитютюнові правила
Новий рік у Мілані
Фото: EPA/UPG

Починаючи з 1 січня, в італійському Мілані запроваджено найжорсткішу в країні заборону на куріння у відкритих громадських місцях, включно з вулицями.

Як пише CNN, за порушення цих правил поліція виписуватиме штрафи на суму від 40 до 240 євро. Не підлягають обмеженню електронні сигарети та вейпи. 

Експерти відзначають, що заборона спрямована не так на піклування про здоров'я населення, як на боротьбу із забрудненням повітря. Продукти горіння цигарок складають 7% усіх викидів в атмосферу у Мілані та його околицях. 

В Італії близько чверті дорослих громадян мають звичку до куріння. З 2005 року цигарки заборонили в усіх публічних приміщеннях, але щодо вулиць та терас закладів правил практично не існувало. Міланська заборона поширюватиметься і на гостей Зимових Олімпійських ігор, які місто прийматиме у 2026 році.

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