Італія виділила 13 млн євро Фонду енергетичної підтримки України

Дипломатичне відомство країни зазначає, що цим внеском Італія підтверджує свою постійну підтримку стійкості енергетичного сектору України.

За дорученням міністра закордонних справ Антоніо Таяні, Італія виділила 13 мільйонів євро Фонду енергетичної підтримки України, повідомляє пресслужба МЗС Італії.

“У той час, коли атаки на енергетичну інфраструктуру України посилюються, це рішення є важливим кроком у зусиллях із відновлення енергетичних систем, пошкоджених конфліктом. Внесок Італії – один із найбільших з боку однієї країни – допоможе стабілізувати постачання електроенергії мільйонам постраждалих від війни українців у цей важкий час”, – повідомляє відомство.

Зазначається, що цим внеском Італія підтверджує свою постійну підтримку стійкості енергетичного сектору України, також з огляду на Конференцію з відновлення України, яка відбудеться в Римі наступного липня.

Фонд енергетичної підтримки України – це міжнародний механізм фінансової допомоги, створений для підтримки енергетичного сектору України в умовах військової агресії Росії.

У середині грудня Міненерго України повідомило, що анонсовані внески до Фонду підтримки енергетики перевищили 1 млрд євро.