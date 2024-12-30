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ДОТ оголосив закупівлю сухпайків на 2025 рік на ₴485 млн

Особливість закупівель сухпайків держпідприємством полягає в повній координації виконання умов контракту. 

ДОТ оголосив закупівлю сухпайків на 2025 рік на ₴485 млн
Фото: ДОТ

"Державний оператор тилу" оголосив закупівлю 1,7 млн комплектів добових польових наборів продуктів на весь наступний рік. Очікувана вартість пайків становить понад 485 млн грн.

Про це повідомила пресслужба держпідприємства.

"ДОТ вперше оголосив закупівлю сухпайків 15 норми тільки цьогоріч у листопаді. Це були посилені раціони для військовослужбовців ЗСУ, перші відвантаження яких заплановані на початок 2025 року. Далі у планах на перший квартал оголошення закупівель інклюзивних сухпайків, за результатами яких, окрім стандартних наборів, військовослужбовці отримуватимуть кошерні та халяльні", — пояснила директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.

У держпідприємстві звернули увагу, що типова комплектація раціону налічує 14 позицій і включає, крім основних страв, прибори, спеції, напої тощо. Водночас загальна енергетична цінність має становити щонайменше 3500 кКал у наборі.

Особливість закупівель сухпайків ДОТом полягає в повній координації виконання умов контракту. 

За кожним постачальником зафіксовано контрольні точки, які дають змогу повністю відстежувати всі етапи та терміни виробництва сухпайків. Окремо для всіх харчових складових обов'язковою вимогою стала наявність протоколів випробувань виключно від Управління безпечності харчових продуктів (УБХП), для всіх нехарчових — представники ДОТ самостійно відбирають зразки та передають до акредитованих лабораторій. 

Також перед початком фасування обов'язковою стала процедура дегустації, щоб окрім якісних показників забезпечити належний рівень смакових характеристик вмісту набору.

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