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Reuters: Мінфін США виділяє $3,4 мільярда для підтримки українського бюджету

Більша частина цих коштів використовується для підтримки роботи уряду України.

Reuters: Мінфін США виділяє $3,4 мільярда для підтримки українського бюджету
Фото: EPA/UPG

США надають Україні 3,4 мільярди доларів для підтримки бюджету.

Про це пише Reuters з посиланням на заяву міністра фінансів США Джанет Єллен.

У заяві Єллен йдеться, що пряма бюджетна допомога, надана в координації з Агентством США з міжнародного розвитку та Державним департаментом, ознаменувала остаточну виплату відповідно до Закону про додаткові асигнування на безпеку України на 2024 рік.

За словами Єллен, завдяки фінансуванню загальна бюджетна допомога США Україні з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року склала трохи більше 30 мільярдів доларів. 

Більша частина цих коштів використовується для підтримки роботи уряду України шляхом виплати зарплат вчителям та іншим державним службовцям.

"Успіх України відповідає основним національним інтересам Америки. Ми не повинні відступати в цих зусиллях", — зазначила міністр фінансів.

За її словами, пряма бюджетна допомога Україні від США здійснюється за умови реформ, які спрямовані на зміцнення правопорядку, підвищення прозорості та ефективності державних інститутів, а також активізацію зусиль по боротьбі з корупцією.

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