США дадуть Україні $15 млрд із доходів від заморожених російських активів, - Шмигаль

США нададуть Україні $15 млрд, забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відповідну угоду підписали український Мінфін і Світовий банк. Це будуть кошти в межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму $20 млрд за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки", - написав він у Telegram.

Прем'єр подякував США та Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка "змушує Росію платити за агресію проти України".