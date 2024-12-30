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США дадуть Україні $15 млрд із доходів від заморожених російських активів, - Шмигаль

Відповідну угоду підписали український Мінфін і Світовий банк.

США дадуть Україні $15 млрд із доходів від заморожених російських активів, - Шмигаль
Фото: ОПУ

США нададуть Україні $15 млрд, забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Відповідну угоду підписали український Мінфін і Світовий банк. Це будуть кошти в межах проєкту PEACE in Ukraine та частина внеску США на суму $20 млрд за ініціативою G7, які спрямуємо на соціальні та гуманітарні видатки", - написав він у Telegram.

Прем'єр подякував США та Світовому банку за реалізацію та підтримку ініціативи, яка "змушує Росію платити за агресію проти України".

  • У листопаді міністр оброни ФРН Борис Пісторіус повідомив, що Євросоюз планує використати 1,4 млрд євро доходів із заморожених російських активів для закупівлі військових матеріалів для України. Їх доставлять до кінця цього року. А на початку наступного матеріалів передадуть на 1,9 млрд євро.
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