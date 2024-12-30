Чинний президент Хорватії лідирує в першому турі виборів. Він виступав проти допомоги Україні

У Хорватії у першому турі президентських виборів найбільшу кількість голосів отримав чинний президент Зоран Міланович, що має антиукраїнську позицію. За даними хорватської Державної виборчої комісії, за нього віддали голоси 797 938 людей – це 49,09 %.
Друге місці з 19,35 % (314 663 голоси) має колишній міністр науки, якого підтримує керівний Хорватський демократичний союз, Драган Приморац. Другий тур виборів заплановано на 12 січня, додає "Європейська правда".
Загалом участь у виборах брали вісім кандидатів.
Президент Хорватії не має права ветувати закони, але має право голосу в зовнішньополітичних, оборонних та безпекових питаннях. Міланович під час нинішньої каденції чинив спротив політиці прем'єр-міністра Андрея Пленковича у питаннях зовнішньої і державної політики. Він проти військової підтримки України і не погодив участь хорватських військ у ініціативі НАТО з підтримки України NSATU, що має координувати передачу і ремонт озброєння. Міланович вважає, що ця ініціатива "потенційно може бути шкідливою для національних інтересів".
Також він критикував країни за надання українцям танків, пише Радіо Свобода.
Згідно останнього соцопитування, чинний президент Міланович лідирував із 37,2% підтримки проти 20,4% підтримки Прімораца.