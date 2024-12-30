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Чинний президент Хорватії лідирує в першому турі виборів. Він виступав проти допомоги Україні

Другий тур заплановано на 12 січня: Міланович змагатиметься з ексміністром Драганом Приморацом. 

У Хорватії у першому турі президентських виборів найбільшу кількість голосів отримав чинний президент Зоран Міланович, що має антиукраїнську позицію. За даними хорватської Державної виборчої комісії, за нього віддали голоси 797 938 людей – це 49,09 %.

Друге місці з 19,35 % (314 663 голоси) має колишній міністр науки, якого підтримує керівний Хорватський демократичний союз, Драган Приморац. Другий тур виборів заплановано на 12 січня, додає "Європейська правда"

Загалом участь у виборах брали вісім кандидатів. 

Двійка лідерів президентських виборів Хорватії
Фото: izbori.hr
Двійка лідерів президентських виборів Хорватії

Президент Хорватії не має права ветувати закони, але має право голосу в зовнішньополітичних, оборонних та безпекових питаннях. Міланович під час нинішньої каденції чинив спротив політиці прем'єр-міністра Андрея Пленковича у питаннях зовнішньої і державної політики. Він проти військової підтримки України і не погодив участь хорватських військ у ініціативі НАТО з підтримки України NSATU, що має координувати передачу і ремонт озброєння. Міланович вважає, що ця ініціатива "потенційно може бути шкідливою для національних інтересів". 

Зоран Міланович
Фото: ЕРА/UPG
Зоран Міланович

Також він критикував країни за надання українцям танків, пише Радіо Свобода

Згідно останнього соцопитування, чинний президент Міланович лідирував із 37,2% підтримки проти 20,4% підтримки Прімораца. 

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