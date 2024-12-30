Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття усім американцям та родині колишнього президента США Джиммі Картера.
"Висловлюємо щирі співчуття усім американцям й родині колишнього Президента США Джиммі Картера у зв’язку з його смертю. Він був лідером, який служив президентом у часи, коли Україна ще не здобула незалежність, проте його серце завжди було з нами, коли нам довелось битись за свободу", – написав Зеленський у соцмережі Х.
Він зазначив, що Картер присвятив життя зміцненню миру у світі та захисту прав людини.
"Саме про це прошу сьогодні згадати: мир має значення, і світ має залишатися єдиним у протистоянні тим, хто загрожує цим цінностям. Ми глибоко цінуємо його тверду відданість християнській вірі та демократичним цінностям, а також його непохитну підтримку України перед лицем неспровокованої агресії з боку Росії", – додав Зеленський.
- 39-й президент США і лауреат Нобелівської премії миру Джиммі Картер помер у своєму будинку в місті Плейнс, штат Джорджія, у віці 100 років. Він був найстарішим із президентів США всіх часів.
- Картер був президентом США з 1977 по 1981 рік, лауреат Нобелівської премії миру 2002 року. Член Демократичної партії у США. Протягом двох термінів обіймав посаду губернатора штату Джорджія – з 1971 по 1975 рік. Картер є автором низки книг про міжнародну політику та релігію, він також отримав три премії “Греммі” за аудіоверсії своїх книг про віру.
- У 2014 році Картер заявляв, що "анексія Криму з боку Росії була неминучою" і закликав президента Обаму не постачати зброю Україні.
- 24 лютого 2022 року Картер засудив агресію росіян: "Неспровокований напад Росії на Україну з використанням військової та кіберзброї порушує міжнародне право та основні права людини українського народу. Я засуджую цей несправедливий напад на суверенітет України, який загрожує безпеці в Європі та всьому світі, і закликаю президента Путіна припинити всі військові дії та відновити мир. Сполучені Штати та їх союзники повинні підтримати народ України на підтримку його права на мир, безпеку та самовизначення".