Зеленський висловив співчуття з приводу смерті 39-го президента США Джиммі Картера

Він зазначив, що Картер присвятив життя зміцненню миру у світі та захисту прав людини.

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття усім американцям та родині колишнього президента США Джиммі Картера.

"Висловлюємо щирі співчуття усім американцям й родині колишнього Президента США Джиммі Картера у зв’язку з його смертю. Він був лідером, який служив президентом у часи, коли Україна ще не здобула незалежність, проте його серце завжди було з нами, коли нам довелось битись за свободу", – написав Зеленський у соцмережі Х.

Він зазначив, що Картер присвятив життя зміцненню миру у світі та захисту прав людини.

"Саме про це прошу сьогодні згадати: мир має значення, і світ має залишатися єдиним у протистоянні тим, хто загрожує цим цінностям. Ми глибоко цінуємо його тверду відданість християнській вірі та демократичним цінностям, а також його непохитну підтримку України перед лицем неспровокованої агресії з боку Росії", – додав Зеленський.