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Міністр оборони Словаччини: ​​Україна не зможе бути між Німеччиною та Швейцарією і розділятиме свій найбільший кордон із Росією

При цьому Каліняк зазначив, що немає сумнівів у тому, хто є агресором, адже Росія "перейшла всі межі, порушила правила та міжнародне право". 

Міністр оборони Словаччини: ​​Україна не зможе бути між Німеччиною та Швейцарією і розділятиме свій найбільший кордон із Росією
Роберт Каліняк
Фото: facebook.com/rkalinak

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк вважає, що поточна ситуація на місцях вказує на те, що Україні, ймовірно, доведеться поступитися частиною своїх територій. 

Про це він заявив під час дискусійної програми на телеканалі TA3.

Каліняк вкотре наголосив, що для Словаччини пріоритетом є якнайшвидше завершення війни, досягнення перемир’я та подальші мирні переговори. 

Він також вважає, що "післявоєнна форма України важливіша, ніж її майбутні кордони". Крім того, він нагадав, що Україна межує з країною-агресоркою, і цього неможливо не враховувати.

Каліняк зазначив, що немає сумнівів у тому, хто є агресором, адже Росія "перейшла всі межі, порушила правила та міжнародне право". Водночас, за його словами, "необхідно приділяти таку ж увагу і тому, що відбувається в інших частинах світу, і застосовувати ті ж самі стандарти до всіх інших суперечок".

"Цілком ймовірно, що Україна не усвідомлює того факту, що вона ніколи не зможе розміститися між Німеччиною та Швейцарією, але завжди буде розділяти свій найбільший кордон із Російською Федерацією", - зазначив Каліняк. 

Як відомо, Україна межує з сімома країнами: Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія, Молдова, Росія і Білорусь. Кордон із РФ має довжину 1944 км.

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