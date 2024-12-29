Найближчими днями Азербайджан планує змінити правила перебування громадян Росії на території країни, про це повідомляє Азербайджанське державне інформаційне агентство з посиланням на МЗС.
Москва кілька днів тому повідомила, що з 1 січня 2025 року термін тимчасового перебування громадян іноземних держав на її території здійснюватиметься протягом одного календарного року і становитиме всього 90 днів.
Відповідно до правил, іноземні громадяни повинні зареєструватися за місцем призначення протягом 7 робочих днів з дня перетину державного кордону Росії. За чинними правилами цей період становить 90 днів протягом 180 днів, а протягом року – 180 днів.
У міністерстві закордонних справ Азербайджану зазначили, що нові правила, що застосовуються російською стороною, розглядаються насамперед у контексті прав громадян Азербайджану і, як у всіх зовнішньополітичних питаннях, “азербайджанська сторона виходитиме з принципів паритету та взаємності”.
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