Найближчими днями Азербайджан планує змінити правила перебування громадян Росії на території країни, про це повідомляє Азербайджанське державне інформаційне агентство з посиланням на МЗС.

Москва кілька днів тому повідомила, що з 1 січня 2025 року термін тимчасового перебування громадян іноземних держав на її території здійснюватиметься протягом одного календарного року і становитиме всього 90 днів.

Відповідно до правил, іноземні громадяни повинні зареєструватися за місцем призначення протягом 7 робочих днів з дня перетину державного кордону Росії. За чинними правилами цей період становить 90 днів протягом 180 днів, а протягом року – 180 днів.

У міністерстві закордонних справ Азербайджану зазначили, що нові правила, що застосовуються російською стороною, розглядаються насамперед у контексті прав громадян Азербайджану і, як у всіх зовнішньополітичних питаннях, “азербайджанська сторона виходитиме з принципів паритету та взаємності”.