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Азербайджан планує змінити правила перебування громадян Росії на території країни

Обмеження стануть відповіддю на нововведення Москви.

Азербайджан планує змінити правила перебування громадян Росії на території країни
МЗС Азербайджану

Найближчими днями Азербайджан планує змінити правила перебування громадян Росії на території країни, про це повідомляє Азербайджанське державне інформаційне агентство з посиланням на МЗС.

Москва кілька днів тому повідомила, що з 1 січня 2025 року термін тимчасового перебування громадян іноземних держав на її території здійснюватиметься протягом одного календарного року і становитиме всього 90 днів. 

Відповідно до правил, іноземні громадяни повинні зареєструватися за місцем призначення протягом 7 робочих днів з дня перетину державного кордону Росії. За чинними правилами цей період становить 90 днів протягом 180 днів, а протягом року – 180 днів.

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У міністерстві закордонних справ Азербайджану зазначили, що нові правила, що застосовуються російською стороною, розглядаються насамперед у контексті прав громадян Азербайджану і, як у всіх зовнішньополітичних питаннях, “азербайджанська сторона виходитиме з принципів паритету та взаємності”.

  • Раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що пасажирський літак, який зазнав катастрофи в Казахстані, було пошкоджено внаслідок “стрілянини з землі в Росії”. Президент також заявив, що літак вивели з ладу засобами РЕБ,
  • Алієву заявив, що “деякі кола” в Росії намагалися приховати правду про катастрофу літака Azerbaijan Airlines, розповсюджуючи неправдиві відомості про причини катастрофи.
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