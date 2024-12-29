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Прем'єр-міністру Ізраїлю зроблять третю за два роки операцію

У Беньяміна Нетаньягу лікарі виявили інфекцію сечовивідних шляхів.

Прем'єр-міністру Ізраїлю зроблять третю за два роки операцію
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу зроблять операцію з видалення простати.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіс очільника ізраїльського уряду.

Відомо, що минулої середи 75-річний Нетаньягу пройшов обстеження в лікарні “Хадасса” в Єрусалимі, де лікарі виявили в нього інфекцію сечовивідних шляхів, що є результатом доброякісного збільшення простати.

Офіс прем’єра наголошує, що засідання Кабінету міністрів, призначене на неділю, відбудеться за планом.

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Це вже третя операція, яку Беньямін Нетаньягу перенесе за два роки. Торік йому встановили кардіостимулятор, а цьогоріч видалили грижу.

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