Прем'єр-міністру Ізраїлю зроблять третю за два роки операцію

Прем'єр-міністру Ізраїлю Біньяміну Нетаньягу зроблять операцію з видалення простати.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на офіс очільника ізраїльського уряду.

Відомо, що минулої середи 75-річний Нетаньягу пройшов обстеження в лікарні “Хадасса” в Єрусалимі, де лікарі виявили в нього інфекцію сечовивідних шляхів, що є результатом доброякісного збільшення простати.

Офіс прем’єра наголошує, що засідання Кабінету міністрів, призначене на неділю, відбудеться за планом.

Це вже третя операція, яку Беньямін Нетаньягу перенесе за два роки. Торік йому встановили кардіостимулятор, а цьогоріч видалили грижу.