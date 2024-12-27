Генпрокурорка Ізраїлю ініціювала розслідування щодо дружини прем'єра

Генеральна прокурорка Ізраїлю Галі Бахарав-Міара дала вказівку поліції розпочати розслідування щодо дружини прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу Сари.

Як пише Associated Press, жінку звинувачують у залякуванні та дисредитації політичних опонентів голови уряду, а також тиску на свідка у корупційній справі проти нього. Матеріали для початку провадження проти Сари Нетаньягу надали розслідувачі програми "Увда".

Вони стверджують, що дружина політика надсилала у месенджері WhatsApp інструкції колишньому раднику щодо організації мітингів проти опозиції та переслідування Хадаса Кляйна, ключового свідка у справі про нібито вчинення прем'єром корупційних дій.

Біньямін Нетаньягу звинуватив програму "Увда" у поширенні брехні та заявив, що "суперники з лівих сил та у медіа знайшли собі стару-нову ціль для атаки - мою дружину, яка потерпає від огидної пропаганди".