Фінляндія перевіряє причетність іноземного судна до пошкодження підводного кабелю живлення

Країни Балтійського моря перебувають у стані підвищеної готовності до можливих актів саботажу.

Гельсінкі перевіряють причетність іноземного судна до пошкодження підводного кабелю живлення, що з’єднує Фінляндію та Естонію, пише Reuters.

Країни Балтійського моря перебувають у стані підвищеної готовності до можливих актів саботажу після низки відключень силових кабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів з 2022 року. Підводне обладнання також зазнає технічних несправностей і аварій.

Інтерконектор Estlink 2 потужністю 658 мегават залишається в автономному режимі після збою, який стався опівдні за місцевим часом у середу, унаслідок чого між двома країнами працює лише лінія Estlink 1 потужністю 358 МВт, повідомив оператор Fingrid.

“Поліція у співпраці з прикордонною службою та іншими органами влади розслідує ланцюг подій інциденту”, ‒ йдеться в заяві фінської поліції.

Слідчі перевіряли потенційну роль іноземного корабля, повідомила поліція, не називаючи назви судна.