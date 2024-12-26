Фінляндія перевіряє причетність іноземного судна до пошкодження підводного кабелю живлення

Гельсінкі перевіряють причетність іноземного судна до пошкодження підводного кабелю живлення, що з’єднує Фінляндію та Естонію, пише Reuters.
Країни Балтійського моря перебувають у стані підвищеної готовності до можливих актів саботажу після низки відключень силових кабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів з 2022 року. Підводне обладнання також зазнає технічних несправностей і аварій.
Інтерконектор Estlink 2 потужністю 658 мегават залишається в автономному режимі після збою, який стався опівдні за місцевим часом у середу, унаслідок чого між двома країнами працює лише лінія Estlink 1 потужністю 358 МВт, повідомив оператор Fingrid.
“Поліція у співпраці з прикордонною службою та іншими органами влади розслідує ланцюг подій інциденту”, ‒ йдеться в заяві фінської поліції.
Слідчі перевіряли потенційну роль іноземного корабля, повідомила поліція, не називаючи назви судна.
- Тим часом поліція Швеції веде розслідування інциденту минулого місяця на двох телекомунікаційних кабелях Балтійського моря. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що причиною став саботаж.
- Окремо фінська поліція продовжує розслідування пошкоджень, завданих минулого року газопроводу Balticconnector, що з'єднує Фінляндію та Естонію, а також кільком телекомунікаційним кабелям. Правоохоронці розповідають, що пошкодження, ймовірно, спричинив якір судна.