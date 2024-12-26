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Фінляндія перевіряє причетність іноземного судна до пошкодження підводного кабелю живлення

Країни Балтійського моря перебувають у стані підвищеної готовності до можливих актів саботажу.

Фінляндія перевіряє причетність іноземного судна до пошкодження підводного кабелю живлення
Ілюстративне фото
Фото: Lehtikuva

Гельсінкі перевіряють причетність іноземного судна до пошкодження підводного кабелю живлення, що з’єднує Фінляндію та Естонію, пише Reuters.

Країни Балтійського моря перебувають у стані підвищеної готовності до можливих актів саботажу після низки відключень силових кабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів з 2022 року. Підводне обладнання також зазнає технічних несправностей і аварій.

Інтерконектор Estlink 2 потужністю 658 мегават залишається в автономному режимі після збою, який стався опівдні за місцевим часом у середу, унаслідок чого між двома країнами працює лише лінія Estlink 1 потужністю 358 МВт, повідомив оператор Fingrid.

“Поліція у співпраці з прикордонною службою та іншими органами влади розслідує ланцюг подій інциденту”, ‒ йдеться в заяві фінської поліції.

Слідчі перевіряли потенційну роль іноземного корабля, повідомила поліція, не називаючи назви судна.

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  • Тим часом поліція Швеції веде розслідування інциденту минулого місяця на двох телекомунікаційних кабелях Балтійського моря. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус припустив, що причиною став саботаж.
  • Окремо фінська поліція продовжує розслідування пошкоджень, завданих минулого року газопроводу Balticconnector, що з'єднує Фінляндію та Естонію, а також кільком телекомунікаційним кабелям. Правоохоронці розповідають, що пошкодження, ймовірно, спричинив якір судна.
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