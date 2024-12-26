Король Чарльз у різдвяному зверненні подякував медикам за боротьбу з раком

У традиційному різдвяному зверненні король Великої Британії Чарльз ІІІ наголосив на потребі миру та розповів про особисті виклики у 2024 році.

Монарх нагадав про відзначення 80-ої річниці висадки союзників у Нормандії, наголосивши на тому, що трагедія Другої світової війни не має повторюватися. "Ми не можемо не перебувати думками з тими, хто страждає від конфліктів - на Близькому Сході, у Центральній Європі (вочевидь, король мав на увазі Україну - ред.), в Африці та інших регіонах", - сказав Чарльз.

Глава держави також висловив подяку медичному персоналу, який піклувався про нього та членів його родини під час боротьби із онкологічним захворюванням. Цьогоріч сам монарх та його невістка, принцеса Уельська Кетрін, дізналися про рак та почали курс лікування.

Чарльз також закликав до сприйняття "різноманіття культур, етнічності та віри як сили" та пошуку "того, що є спільним для нас усіх". Він відзначив внесок громадян, які під час літніх заворушень за участі ультраправих "виходили на вулиці, щоб ремонтувати та відновлювати - не лише споруди, але й відносини".