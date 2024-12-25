Вивезений з дитбудинку під Херсоном в Росію і всиновлений український підліток наклав на себе руки, – ЗМІ
Вивезений з дитбудинку під Херсоном в Росію і всиновлений український підліток наклав на себе руки, – ЗМІ
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Журналістка Ольга Мусафірова: «Спомин з раннього дитинства — бабуся з мамою пишуть лист на адресу "Москва, Кремль"…»
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
Будівництво на Байковому: як громадську вбиральню перетворюють у капітальну споруду без будь-якого контролю
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
Тариф на передачу електроенергії зросте на третину. Про що йдеться і хто заплатить
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є загиблий і постраждалі (оновлено)
Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу, є загиблий і постраждалі (оновлено)
Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
Що треба знати про зміни і тренди в українській медсистемі 2024-го, з чим ми йдемо у 2025-й
Щиро, радісно і відчайдушно. Чому українці так люблять колядувати
Щиро, радісно і відчайдушно. Чому українці так люблять колядувати
Прем’єр Гренландії відповів на зазіхання Трампа: острів “не продається”
Прем’єр Гренландії відповів на зазіхання Трампа: острів “не продається”
ГоловнаСвіт

"Різник у Кремлі не зацікавлений у мирі", — глава МЗС Латвії засудила обстріл РФ на Різдво

Політика Росії — це війна.

"Різник у Кремлі не зацікавлений у мирі", — глава МЗС Латвії засудила обстріл РФ на Різдво

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже засудила російський комбінований обстріл України на Різдво і наголосила, що єдиним виходом є продовження підтримки українців у війні проти РФ.

Про це Байба Браже написала у мережі "Х".

"М'ясник у Кремлі не зацікавлений у мирі, політика Росії — це війна. Єдиний спосіб досягти справедливого і міцного миру в Україні — продовжувати підтримувати Україну на полі бою, в енергетичному секторі, фінансово і політично, стримуючи при цьому Росію", — написала вона.

  • Напередодні спецпредставник США Кіт Келлог та Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер різко засудили обстріл української енергосистеми у день Різдва, 25 грудня. 
  • Як зазначив президент Володимир Зеленський, під час сьогоднішньої атаки росіяни застосували проти України понад 70 ракет та більш як сотню ударних дронів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies