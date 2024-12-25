"Різник у Кремлі не зацікавлений у мирі", — глава МЗС Латвії засудила обстріл РФ на Різдво

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже засудила російський комбінований обстріл України на Різдво і наголосила, що єдиним виходом є продовження підтримки українців у війні проти РФ.
Про це Байба Браже написала у мережі "Х".
"М'ясник у Кремлі не зацікавлений у мирі, політика Росії — це війна. Єдиний спосіб досягти справедливого і міцного миру в Україні — продовжувати підтримувати Україну на полі бою, в енергетичному секторі, фінансово і політично, стримуючи при цьому Росію", — написала вона.
- Напередодні спецпредставник США Кіт Келлог та Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер різко засудили обстріл української енергосистеми у день Різдва, 25 грудня.
- Як зазначив президент Володимир Зеленський, під час сьогоднішньої атаки росіяни застосували проти України понад 70 ракет та більш як сотню ударних дронів.