Фінляндія заявила про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2

Фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію.
Про це пише видання Yle.
У Балтійському морі пошкоджень зазнав електрокабель Estlink 2, який з'єднує Фінляндію та Естонію. Наразі фахівці зʼясовують причину несправності.
"Ймовірність вандалізму виключати не можна. Однак ми розглядаємо ситуацію в цілому, і повідомимо про причину несправності, коли вона стане відома", — розповів глава диспетчерської служби Fingrid Арто Пахкін.
Відомо, що зʼєднання Estlink 2 було перервано о 12:26 у середу, 25 грудня. На момент відключення передача потужності становила 658 МВт із Фінляндії до Естонії.
Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запевнив, що переривання передачі струму не впливає на електропостачання громадян країни.
"Навіть у Різдво влада перебуває в стані готовності та розбирається в ситуації", — зазначив він.
- У листопаді пошкоджень зазнав підводний телекомунікаційний кабель C-Lion1, який прокладений між Фінляндією та Німеччиною.