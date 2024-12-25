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Фінляндія заявила про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2

Електрокабель з'єднує Фінляндію та Естонію.

Фінляндія заявила про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2
Фото: Lehtikuva

Фінський національний оператор електромереж Fingrid заявив про пошкодження підводного електрокабелю Estlink 2, який зʼєднує Фінляндію та Естонію. 

Про це пише видання Yle.

У Балтійському морі пошкоджень зазнав електрокабель Estlink 2, який з'єднує Фінляндію та Естонію. Наразі фахівці зʼясовують причину несправності.

"Ймовірність вандалізму виключати не можна. Однак ми розглядаємо ситуацію в цілому, і повідомимо про причину несправності, коли вона стане відома", — розповів глава диспетчерської служби Fingrid Арто Пахкін.

Відомо, що зʼєднання Estlink 2 було перервано о 12:26 у середу, 25 грудня. На момент відключення передача потужності становила 658 МВт із Фінляндії до Естонії.

Премʼєр-міністр Фінляндії Петтері Орпо запевнив, що переривання передачі струму не впливає на електропостачання громадян країни.

"Навіть у Різдво влада перебуває в стані готовності та розбирається в ситуації", — зазначив він.

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