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Зеленський: Японія надасть Україні $3 млрд замороженх російських активів

Президент подякував за додаткову допомогу на енергетичне обладнання й будівництво укриттів.

Зеленський: Японія надасть Україні $3 млрд замороженх російських активів
Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Під час розмови Ішіба заявив про рішення передати Україні ще $3 млрд, забезпечених замороженими російськими активами.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

"Говорив із Прем’єр-міністром Японії Шігеру Ішібою. Привітав його з обранням головою уряду та подякував японському народові за всю масштабну гуманітарну й фінансову допомогу загальним обсягом 12 млрд дол., яка дає змогу рятувати тисячі життів", – зазначає Зеленський.

Під час розмови глава держави розповів Прем'єру Японії про масований обстріл РФ енергетичної інфраструктури України 25 грудня і подякував за готовність працювати для досягнення справедливого й тривалого миру.

"Вдячний за рішення уряду Японії передати Україні ще 3 млрд дол., забезпечених замороженими російськими активами, і за додаткову допомогу на енергетичне обладнання й будівництво укриттів. Домовилися зустрітись для продовження діалогу", – додає президент.

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