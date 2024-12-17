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Японія запустить координаційну раду з відбудови України

Українська сторона озвучила пріоритети у співпраці з урядом Японії в розрізі відновлення інфраструктури.

Японія запустить координаційну раду з відбудови України

Японія оголосила про створення координаційної ради з питань відбудови України, куди планує залучити українські та японські бізнеси. 

Про це повідомив міністр землі, інфраструктури, транспорту і туризму Японії Хіромаса Накано, передає "Інтерфакс-Україна".

Українська сторона озвучила пріоритети у співпраці з урядом Японії в розрізі відновлення інфраструктури. Зокрема, - закликали продовжити забезпечення "Укрзалізниці" рейками для відновлення залізничного покриття. Україна потребує 25 тис. тонн сталевих рейок R-65. Японія вже передала стільки ж через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA), завдяки чому у 2023-2024 роках удалося відновити 200 кілометрів залізничних колій.

Також серед пріоритетних проєктів - відновлення житлової інфраструктури із залученням передових японських технологій та інновацій, обмін досвідом для навчання фахівців у транспортній сфері та інші проєкти.

Сторони обговорили, як Японія та Україна можуть сприяти залученню японських компаній до відбудови України та яких інструментів потребує приватний сектор від урядів обох держав.

Раніше в Мінекономіки заявили, що в Україні розпочнуть виробництво японських пікапів.


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