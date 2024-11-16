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До Києва приїхав міністр закордонних справ Японії

Про візит не повідомлялося заздалегідь.

До Києва приїхав міністр закордонних справ Японії
Фото: dpsu.gov.ua

Голова міністерства закордонних справ Японії Такеші Івая прибув до України з неоголошеним візитом.

Як пише "Українська правда", дипломат приїхав до Києва просто з економічного форуму у Перу, "щоб продемонструвати прихильність Токіо у боротьбі України проти російської агресії, в якій тепер беруть участь і війська Північної Кореї".

Урядовець у суботу має поспілкуватися зі своїм візаві Андрієм Сибігою. Також ймовірна зустріч японського посадовця з Президентом України Володимиром Зеленським

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