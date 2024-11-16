Politico: Київ зрозумів, що перемога Трампа краще, ніж Гарріс

Видання Politico стверджує, що в колах української влади побоювання щодо перемоги Дональда Трампа на виборах президента США поступилося місцем переконанню, що це кращий розвиток подій для нашої держави.

Журналісти поспілкувались з ексертом із зовнішньої політики Республіканської партії, який є наближеним до українських топ-посадовців та Офісу Президента. На основі анонімності він повідомив, що у Києві тепер вважають поразку Камали Гарріс вдалим варіантом.

Причина криється у тому, що демократка "лише продовжувала б політику Джо Байдена, що означало б повільну смерть для України і не сповільнило б Росію". Видання вказує на негативні наслідки "західної мантри" про "з Україною стільки, скільки буде потрібно", адже країни Заходу виявилися неготовими "виконувати свої обіцянки, налагодити виробництво зброї, провести чіткі непорушні червоні лінії".

Натомість Трамп як бізнесмен здатен "досягти кращої угоди з Москвою", оскільки має в цьому власний інтерес. Він хоче продемонструвати свої здібності переговорника, тому "не піде на жахливу угоду".