Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
Внаслідок російської атаки в Одесі загинула жінка, 10 поранених (оновлено)
Порно буде в законі?
Порно буде в законі?
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
НАБУ повідомило про підозру працівнику Нацполіції – відмовився давати свідчення на допиті
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
Нардеп Євгеній Шевченко отримав підозру в державній зраді
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
(Не)Їсти, донатити, любити. Як правильно провести Різдвяний піст
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
Командиру підрозділу Сил спеціальних операцій оголосили підозру у роботі на ГРУ
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
У КМДА попередили про зміни в роботі метрополітену
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
​Поліція затримала 23-річного чоловіка, який вчора запустив салют у Києві
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
На фронті загинула госпітальєрка Марія-Христина Двойнік “Альпака”
ГоловнаСуспільствоВійна

Олександр Півненко: 155-мм САУ DITА посилять підрозділи НГУ

Кількість САУ, які надійдуть до НГУ, не повідомляється.

Олександр Півненко: 155-мм САУ DITА посилять підрозділи НГУ
155-мм САУ DITА
Фото: Олександр Півненко

Підрозділи Національної гвардії України (НГУ) будуть посилені 155-мм САУ DITА.

 

Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

Самохідна артилерійська установка DITA характеризується високим рівнем автоматизації та дальністю стрільби до 40 км. Це робить її ефективною як щодо нанесення вогневого ураження по позиціях і скупченнях піхоти противника, так і в контрбатарейній боротьбі”, - йдеться у повідомленні.

Управляють цією САУ двоє бійців завдяки автоматизації більшості процесів керування, наведення та заряджання. Подавання снарядів здійснюється автоматично, особовий склад перебуває у броньованій кабіні.

DITА може робити 5 пострілів на хвилину, висока прохідність дозволяє швидко змінювати позицію та мати маневровість в складних умовах місцевості.

  • В кінці лютого стало відомо, що Нідерланди замовили для України в Чехії новітні гаубиці DITA – сучасні вогневі системи, які здатні вражати цілі за десятки кілометрів.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies