Олександр Півненко: 155-мм САУ DITА посилять підрозділи НГУ

Кількість САУ, які надійдуть до НГУ, не повідомляється.

Підрозділи Національної гвардії України (НГУ) будуть посилені 155-мм САУ DITА.

Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко.

“Самохідна артилерійська установка DITA характеризується високим рівнем автоматизації та дальністю стрільби до 40 км. Це робить її ефективною як щодо нанесення вогневого ураження по позиціях і скупченнях піхоти противника, так і в контрбатарейній боротьбі”, - йдеться у повідомленні.

Управляють цією САУ двоє бійців завдяки автоматизації більшості процесів керування, наведення та заряджання. Подавання снарядів здійснюється автоматично, особовий склад перебуває у броньованій кабіні.

DITА може робити 5 пострілів на хвилину, висока прохідність дозволяє швидко змінювати позицію та мати маневровість в складних умовах місцевості.