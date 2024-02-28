Нідерланди замовили у Чехії для України гаубиці DITA

Зброю, яка є частиною великого замовлення, поставлять два виробники в Чехії.

Нідерланди замовили для України в Чехії новітні гаубиці DITA – сучасні вогневі системи, які здатні вражати цілі за десятки кілометрів.

Про це повідомило Міноборони Нідерландів, пише Європейська правда.

"Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили дев'ять таких гаубиць для України", – йдеться у повідомленні.

Гаубиці є частиною великого голландського замовлення для України, її поставлять два виробники зброї в Чехії. Командувач Збройних сил Нідерландів, генерал Онно Айхельсхайм, відвідав завод із виробництва озброєння.