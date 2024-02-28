Нідерланди замовили у Чехії для України гаубиці DITA

Нідерланди замовили для України в Чехії новітні гаубиці DITA – сучасні вогневі системи, які здатні вражати цілі за десятки кілометрів.
Про це повідомило Міноборони Нідерландів, пише Європейська правда.
"Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили дев'ять таких гаубиць для України", – йдеться у повідомленні.
Гаубиці є частиною великого голландського замовлення для України, її поставлять два виробники зброї в Чехії. Командувач Збройних сил Нідерландів, генерал Онно Айхельсхайм, відвідав завод із виробництва озброєння.
- Раніше Нідерланди замовили в Чехії 100 зенітних установок МР-2, а разом зі США і Данією – модернізацію 100 бойових танків Т-72.
- Нідерланди дадуть 100 мільйонів євро на чеську ініціативу боєприпасів для України. Прем'єр країни також повідомив, що його країна завершує підготовку безпекової угоди з Україною.
- Крім того, Нідерланди вже передають безпілотники Україні, проте кількість переданих Україні безпілотників не озвучують.
- Нідерланди приєднуються до військової коаліції з союзниками, включно з Великою Британією, яка постачатиме Україні передову технологію дронів і посилюватиме її наступальний потенціал у війні проти Росії.
- Крім того, планується, що Україна отримає від Нідерландів не менше 24 винищувачів F-16 “якомога швидше”