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Нідерланди замовили у Чехії для України гаубиці DITA

Зброю, яка є частиною великого замовлення, поставлять два виробники в Чехії.

Нідерланди замовили у Чехії для України гаубиці DITA
гаубиці DITA
Фото: Міноборони Нідерландів

Нідерланди замовили для України в Чехії новітні гаубиці DITA – сучасні вогневі системи, які здатні вражати цілі за десятки кілометрів. 

Про це повідомило Міноборони Нідерландів, пише Європейська правда.

"Україна має велику потребу в цій зброї. Саме тому Нідерланди нещодавно замовили дев'ять таких гаубиць для України", – йдеться у повідомленні.

Гаубиці є частиною великого голландського замовлення для України, її поставлять два виробники зброї в Чехії. Командувач Збройних сил Нідерландів, генерал Онно Айхельсхайм, відвідав завод із виробництва озброєння.

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