Нідерланди вже передають безпілотники Україні, - Кайса Оллонгрен

Коаліція безпілотників дуже важлива, бо дозволяє об'єднати зусилля, щоб збільшити кількість безпілотників, а також конкретизувати допомогу відповідно до потреб України.
Про це розповіла міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в ексклюзивному інтерв'ю Delfi.
“Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні”, - зазначила Оллонгрен .
Вона наголосила, що безпілотники грають дедалі більшу роль на полі бою, і треба бути впевненими, що є технологічна перевага перед Росією, і слід надати Україні все найкраще.
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Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що Нідерланди приєднуються до військової коаліції з союзниками, включаючи Великобританію, яка постачатиме Україні передову технологію дронів і посилюватиме її наступальний потенціал у війні проти Росії.
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Минулого місяця Коаліція дронів розширилися ще на дві країни. До Латвії та України поєдналися Британія та Швеція.
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Коаліція дронів була створена Латвією та Україною під час візиту латвійського міністра оборони Андріса Спрудса до Києва 17 січня.
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Коаліції різних типів озброєння створені на базі Контактної групи з питань оборони України. Існують також Коаліція артилерії, Коаліція авіації та інші.