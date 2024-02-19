Нідерланди вже передають безпілотники Україні, - Кайса Оллонгрен

Коаліція безпілотників дуже важлива, бо дозволяє об'єднати зусилля, щоб збільшити кількість безпілотників, а також конкретизувати допомогу відповідно до потреб України.

Про це розповіла міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в ексклюзивному інтерв'ю Delfi.

“Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні”, - зазначила Оллонгрен .

Вона наголосила, що безпілотники грають дедалі більшу роль на полі бою, і треба бути впевненими, що є технологічна перевага перед Росією, і слід надати Україні все найкраще.