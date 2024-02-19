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Нідерланди вже передають безпілотники Україні, - Кайса Оллонгрен

Кількість переданих Україні безпілотників не повідомили.

Нідерланди вже передають безпілотники Україні, - Кайса Оллонгрен
Кайса Оллонгрен

Коаліція безпілотників дуже важлива, бо дозволяє об'єднати зусилля, щоб збільшити кількість безпілотників, а також конкретизувати допомогу відповідно до потреб України. 

Про це розповіла міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в ексклюзивному інтерв'ю Delfi. 

“Я не можу назвати точну кількість, але ми вже передаємо безпілотники Україні”, - зазначила Оллонгрен . 

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Вона наголосила, що безпілотники грають дедалі більшу роль на полі бою, і треба бути впевненими, що є технологічна перевага перед Росією, і слід надати Україні все найкраще. 

  • Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що Нідерланди приєднуються до військової коаліції з союзниками, включаючи Великобританію, яка постачатиме Україні передову технологію дронів і посилюватиме її наступальний потенціал у війні проти Росії.

  • Минулого місяця Коаліція дронів розширилися ще на дві країни. До Латвії та України поєдналися Британія та Швеція. 

  • Коаліція дронів була створена Латвією та Україною під час візиту латвійського міністра оборони Андріса Спрудса до Києва 17 січня. 

  • Коаліції різних типів озброєння створені на базі Контактної групи з питань оборони України. Існують також Коаліція артилерії, Коаліція авіації та інші.

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