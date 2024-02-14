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Нідерланди приєдналися до Коаліції дронів

До цієї коаліції вже входять Латвія та Велика Британія.

Нідерланди приєдналися до Коаліції дронів
Кайса Оллонгрен

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що Нідерланди приєднуються до військової коаліції з союзниками, включаючи Великобританію, яка постачатиме Україні передову технологію дронів і посилюватиме її наступальний потенціал у війні проти Росії, повідомляє Reuters. 

Обіцянка Нідерландів надходить на додаток до винищувачів F-16, артилерії, боєприпасів і систем протиповітряної оборони, які голландці надали Києву.

Для Нідерландів можуть виникнути додаткові витрати на додаток до 2 мільярдів євро, вже виділених на 2024 рік, заявила міністр оборони Нідерландів в інтерв’ю Reuters напередодні дводенних зустрічей міністрів оборони НАТО в Брюсселі, які починаються в середу.

“Звичайно, ми знаємо, що дрони дуже важливі в цій війні. Саме тому ми приєднуємося до коаліції безпілотників, яку Україна започаткувала разом з Латвією, разом з іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це – збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології та забезпечуємо саме те, що потрібно Україні”, – сказала Оллонґрен. 

Коаліція дронів

  • Минулого місяця Коаліція дронів розширилися ще на дві країни. До Латвії та України поєдналися Британія та Швеція. 
  • Коаліція дронів була створена Латвією та Україною під час візиту латвійського міністра оборони Андріса Спрудса до Києва 17 січня. 
  • Коаліції різних типів озброєння створені на базі Контактної групи з питань оборони України. Існують також Коаліція артилерії, Коаліція авіації та інші.
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