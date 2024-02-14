Нідерланди приєдналися до Коаліції дронів

До цієї коаліції вже входять Латвія та Велика Британія.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що Нідерланди приєднуються до військової коаліції з союзниками, включаючи Великобританію, яка постачатиме Україні передову технологію дронів і посилюватиме її наступальний потенціал у війні проти Росії, повідомляє Reuters.

Обіцянка Нідерландів надходить на додаток до винищувачів F-16, артилерії, боєприпасів і систем протиповітряної оборони, які голландці надали Києву.

Для Нідерландів можуть виникнути додаткові витрати на додаток до 2 мільярдів євро, вже виділених на 2024 рік, заявила міністр оборони Нідерландів в інтерв’ю Reuters напередодні дводенних зустрічей міністрів оборони НАТО в Брюсселі, які починаються в середу.

“Звичайно, ми знаємо, що дрони дуже важливі в цій війні. Саме тому ми приєднуємося до коаліції безпілотників, яку Україна започаткувала разом з Латвією, разом з іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це – збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології та забезпечуємо саме те, що потрібно Україні”, – сказала Оллонґрен.

Коаліція дронів