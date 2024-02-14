Нідерланди приєдналися до Коаліції дронів

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен заявила, що Нідерланди приєднуються до військової коаліції з союзниками, включаючи Великобританію, яка постачатиме Україні передову технологію дронів і посилюватиме її наступальний потенціал у війні проти Росії, повідомляє Reuters.
Обіцянка Нідерландів надходить на додаток до винищувачів F-16, артилерії, боєприпасів і систем протиповітряної оборони, які голландці надали Києву.
Для Нідерландів можуть виникнути додаткові витрати на додаток до 2 мільярдів євро, вже виділених на 2024 рік, заявила міністр оборони Нідерландів в інтерв’ю Reuters напередодні дводенних зустрічей міністрів оборони НАТО в Брюсселі, які починаються в середу.
“Звичайно, ми знаємо, що дрони дуже важливі в цій війні. Саме тому ми приєднуємося до коаліції безпілотників, яку Україна започаткувала разом з Латвією, разом з іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це – збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології та забезпечуємо саме те, що потрібно Україні”, – сказала Оллонґрен.
Коаліція дронів
- Минулого місяця Коаліція дронів розширилися ще на дві країни. До Латвії та України поєдналися Британія та Швеція.
- Коаліція дронів була створена Латвією та Україною під час візиту латвійського міністра оборони Андріса Спрудса до Києва 17 січня.
- Коаліції різних типів озброєння створені на базі Контактної групи з питань оборони України. Існують також Коаліція артилерії, Коаліція авіації та інші.