Як Україні втриматися у 2024-му році і що треба зробити для перемоги

Організатори прагнули, щоб представники та лідери з більше ніж 10 галузей почули та зрозуміли одне одного. Захід пройшов в інтерактивному форматі: кожен з учасників міг висловити своє розуміння найгостріших викликів та відповідей на них.

Аспен Інститут Київ, Інститут Фронтиру та СЕО Club Ukraine провели Форум Доброго Врядування “ Україна 2024 : виміри стійкості”. Мета заходу — знайти відповіді на питання, як Україні втриматися у 2024-му, і що кожен з нас готовий робити, щоби наша країна перемогла.

Війна як стан суспільства

Обговорення на Форумі перегукувалося з однією з ключових тем Днів Ідей, що їх проводили Аспен Інститут Київ та Impact Hub Odessa влітку 2023-го — досягнення стратегічної безпеки. У свою чергу учасники Форуму вважають, що ми маємо забезпечити дієвість держави та спроможні сили оборони, інтенсифікувавши виробництво зброї та організувавши економіку відповідним чином.

На думку лідерів, які долучилися до обговорення, війну треба розглядати комплексно: з позиції мобілізації всіх ресурсів. Ми маємо акумулювати зусилля, щоб бути готовими до боротьби у можливій довгостроковій перспективі. Зокрема, варто заохочувати проактивність громадян. Важливо також переналаштовуватися на мілітарну культуру.

Інноваційність є важливою для перемоги України, а війна — її вимагає ще більше, наголосив один з учасників обговорення. Отже, нетривіальні виклики мають породжувати такі ж нетривіальні відповіді — це стосується військової сфери, бізнесу, державної політики тощо. Важливе місце в ефективному адресуванні викликів займатиме просвітництво — адже тільки освічені громадяни забезпечать розвиток нації.

Запит на справедливість: як адресувати проблеми правосуддя

Учасники також акцентували на значущості справедливості в багатьох вимірах функціонування держави — зокрема, у правосудді, прозорості державної політики.

Практичну реалізацію справедливості можна забезпечити розбудовою прозорої судової системи і суддівського корпусу. Це підвищить довіру до судів, а також — шанси на доведення до кінця складних судових справ. Крім цього, необхідно балансувати права та обов'язки громадян в умовах тривалої війни.

Важливе місце в обговоренні посіло питання перехідного правосуддя — як створити дієві механізми реагування на складні виклики. Особливо перехідне правосуддя актуальне для деокупованих територій України, де після початку знищення та виведення російських військ потрібно забезпечувати доступ до справедливого судочинства, збереження прав громадян та відновлення дії українського законодавства. Також варто враховувати випадки незаконних переслідувань росіянами українців, незаконне утримання їх під вартою, порушення прав — забезпечити за них належне покарання.

Політика щодо ветеранів в Україні

Підхід до формування суспільного договору щодо ветеранів в Україні потрібно переосмислювати, вважають учасники обговорення. Так, у нашій державі поки що не налаштована комплексна та дієва система програм підтримки солдатів, що повертаються з війни. При цьому, суспільство повинно брати більш активну участь у формуванні цих програм, а також фокусуватися на допомозі постраждалим від війни.

Один з учасників обговорення наголосив: ветеран — це герой, а не скорботна постать, тому необхідно ставитися до людей, які пройшли війну, із повагою і допомагати їм розвиватися — через різнопланові проєкти, розвиток ветеранського підприємництва. Зокрема, важливою буде просвітницька складова.

Бізнес як основа розвитку України

Бізнес відіграє і відіграватиме значущу роль у збереженні стійкості України під час війни. Про це говорили учасники Форуму. Деякі з них відзначили, що проактивність та підвищення ефективності використання ресурсів — ключові орієнтири для бізнесу на найближчий час.

Необхідно забезпечувати прозорі “правила гри” й прибирати барʼєри, що заважають підприємцям працювати. Держава повинна заохочувати людей вести підприємницьку діяльність та інвестувати в економіку, запроваджуючи систему гарантій. Це, своєю чергою, дозволить бізнесу планувати свою діяльність у середньо- та довгостроковій перспективах — розраховуючи такий собі “марафон” замість “спрінту”.

Держава: чи готове суспільство брати на себе відповідальність

Необхідно і надалі боротися з корупцією; зокрема, через зміну наративу з “без корупції” на “за доброчесність”, вважає один з учасників обговорення. Це доволі тривалий і складний процес, адже досягнення цієї мети залежить від кожного особисто. Розвитку доброчесності сприятиме також прийняття управлінських рішень, зокрема, у частині посилення покарання за корупцію.

Учасники звернули увагу, пріоритетність проблеми стала визначатися обсягом суспільного інтересу, який вона отримала. Тому у поліконфліктному світі нам треба буде навчитися працювати з увагою — направляти її, фокусувати, розмивати та використовувати. До прикладу, у 2022-му році управління увагою було колективним, кожен на своєму місці доносив історії про своє сьогодення.

Культура та освіта — важливі галузі, які потрібно підтримувати. На цьому наголосила більшість учасників. І з розвитком згаданих вище галузей суспільство матиме вищу спроможність і позбуватиметься патерналізму та набуватиме стратегічного бачення.

Учасники Форуму також запропонували варіанти рішень для цих та багатьох інших питань, що стоять перед українським суспільством, акцентуючи на необхідності стратегій підвищення національної стійкості.

Антон Дробович, Андрій Кулаков, Денис Полтавець та Тетяна Трощинська модерували обговорення під час події.

Захід пройшов за підтримки NED (National Endowment for Democracy) та Міжнародного фонду “Відродження”.