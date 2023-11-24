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В Україні буде створена "Армія роботів" та "Армія РЕБ", – Федоров

Важливо вміти масштабувати інноваційні продукти.

В Україні буде створена "Армія роботів" та "Армія РЕБ", – Федоров
Фото: надано пресслужбою

В Україні з'явиться "Армія роботів" й "Армія РЕБ" (радіоелектронної боротьби).

Про це розповів на ForbesTech-2023 міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Скоро запустимо "Армію роботів", "Армію РЕБ". Ми будемо спиратися на нашу ідеологію – відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти", – сказав Федоров.

Він зазначив, що важливо не лише пропонувати інноваційні розробки, а й уміти їх масштабувати.

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Нагадаємо, за минулий тиждень українські військові знищили 214 одиниць ворожої техніки завдяки безпілотникам, які були створені у рамках державного проекту "Армія дронів".

На фінансування проєктів "Армії дронів" у держбюджеті-2024 передбачено 13 млрд гривень до кінця 2023 року і 43 млрд гривень у 2024 році. Загальна потреба ЗСУ в придбанні дронів оцінюється у 200 млрд гривень.

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