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"На нас їде важка техніка": Олег Сенцов показав бій 47-ї бригади під Авдіївкою

Кадри зняті у жовтні 2023 року.

"На нас їде важка техніка": Олег Сенцов показав бій 47-ї бригади під Авдіївкою
Фото: Олег Сенцов

Режисер Олег Сенцов зняв 30-хвилинний документальний фільм про реальність, з якою стикаються українські військові на передовій, поблизу Авдіївки.

На початку відео взвод, ким керує Олег Сенцов, займає позиції під Авдіївкою. Зображено період, коли росіяни спробували оточити місто, але прийшла на допомогу 47-ма бригада, в якій служить Сенцов. Через щільність обстрілів поранених стає все більше, дісталося і самому режисеру. Пораненим допомагає військова, бойовий медик.

Кульмінація відео – до позиції наближається колона з чотирьох російських танків, проте немає протитанкового озброєння, яке могло б зупинити ворога. Група готується відходити з позиції та виносити поранених.

Джерело: журналіст Радіо Свобода Левко Стек.

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Нагадаємо, режисер та письменник Олег Сенцов, який нині воює у лавах Збройних сил України, у жовтні був поранений на фронті. Він також двічі отримував контузію – у липні та у вересні. У липні Сенцов потрапив під артобстріл та дістав осколкове поранення. У червні режисеру присвоїли звання молодшого лейтенанта.

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