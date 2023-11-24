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РФ за підтримки авіації вела штурмові дії в Харківській та Донецькій областях

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. 

РФ за підтримки авіації вела штурмові дії в Харківській та Донецькій областях
Андрій Ковальов
Фото: скріншот

Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат. На Бахмутському напрямку росіяни безуспішно вели штурмові дії в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

Підрозділи Сили оборони відбили там за добу 11 атак. На Мелітопольському напрямку захисники продовжують наступальну операцію, повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов у ефірі телефмарафону. 

"Російські загарбники вели безуспішні штурмові дії в районах західніше Вербового Запорізької області", – сказав він.

На Авдіївському напрямку росіяни за підтримки Авіації не полишають спроб оточити Авдіївку, але захисники стійко тримають оборону. Безуспішно росіяни вели наступальні дії східніше Новокалинового, Авдіївки та Первомайського Донецької області, де підрозділи Сил оборони відбили 20 атак.

"На Мар'їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки, Георгіївни та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили 14 атак", – додав Ковальов.

На Шахтарському напрямку росіяни безуспішно вели штурмові дії південно-заіхдніше Старомайорського.

На Куп'янському напрямку ворог за підтримку авіації вів штурмові дії в районі Синьківки, де Сили оборони відбили три атаки.

Загалом протягом доби відбулося понад 60 бойових зіткнень. 

Нагадаємо, уночі російські окупанти завдали чергового удару по Україні двома керованими авіаційними ракетами Х-59 та трьома ударними БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили всі ударні БпЛА.

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