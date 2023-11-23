Міноборони заявило про перехід до натівського стандарту переміщення військової техніки через кордон

Як запевнили в Міноборони, новий стандарт значно заощаджує час.

Переміщення зброї та військової техніки через державний кордон України відбуватиметься за процедурою, аналогічною до тих, що є у країнах НАТО та ЄС.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зазначається, що для цього Кабмін затвердив документ з назвою “Форма 302”.

Він використовуватиметься для декларування військової техніки та інших товарів підрозділів ЗСУ, держав-членів НАТО та ЄС.

Як запевнили в Міноборони, Форма 302 замінює митну декларацію та значно заощаджує час. Завдяки ній ЗСУ зможуть переміщувати техніку за кордон на навчання за спрощеною процедурою.

Нагадаємо, Міноборони прискорило постачання нових зразків зброї до війська. Тепер нову зброю випробовуватимуть безпосередньо на полі бою.